Требовал убираться из Польши: в Кракове мужчина напал на украинца (видео)

Краков / © pixabay.com/DzidekLasek

Реклама

В польском Кракове произошел резонансный инцидент на национальной почве. Неизвестный мужчина агрессивно преследовал украинца и требовал его возвращения домой. Генеральное консульство Украины уже отреагировало на событие и обратилось в правоохранительные органы.

Об этом свидетельствует видео из социальных сетей и заявление на Facebook-странице дипломатического ведомства.

Реклама

На видео, снятом в Кракове, виден мужчина, который агрессивно обращается с гражданином Украины, преследует его и выкрикивает нецензурные и оскорбительные высказывания, в частности из-за его украинского происхождения.

Реклама

Также на записи зафиксирован эпизод, когда агрессивный мужчина рукой отталкивает находившуюся на месте инцидента девушку.

Генконсульство Украины в Кракове сообщило, что мужчина из ролика также потребовал, чтобы украинец покинул Польшу и вернулся домой.

Дата публикации 14:50, 07.08.26 Количество просмотров 13 В Кракове мужчина напал на украинца: консульство отреагировало

Реакция Генконсульства на агрессию по отношению к украинцу в Кракове

«Генеральное консульство Украины в Кракове решительно осуждает любые проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения достоинства человека по национальному признаку. Подобное поведение и риторика недопустимы и нуждаются в надлежащем реагировании«, — говорится в заявлении ведомства.

В консульстве также сообщили, что поддерживают контакт с компетентными польскими органами и рассчитывают на всестороннее установление обстоятельств инцидента, а также на надлежащую правовую оценку действий всех причастных.

Реклама

Кроме того, дипломатическое учреждение призвало граждан Украины сообщать польским правоохранителям и украинским дипведомствам о случаях угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации. Как отмечается, надлежащее документирование таких инцидентов и их правовая оценка важны для эффективного реагирования и противодействия подобным проявлениям.

«В то же время подчеркиваем, что частные случаи агрессивного поведения не могут быть основанием для обобщений относительно всего польского общества. Высоко ценим солидарность и поддержку, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам», — резюмировали в Генконсульстве.

Напомним, в Варшаве возле торгового центра трое неизвестных подростков напали на 14-летнего украинца Назара, оскорбляли его за национальность и распылили на парня жгучее вещество. В результате нападения украинец получил ожоги лица и уха и был госпитализирован.

Новости партнеров