В Польше в поезде двое мужчин напали на 16-летнего украинца: суд вынес неожиданное решение

Подозреваемые в нападении на украинцев задержаны. Фото: wolomin.policja.gov.pl

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В Польше двум мужчинам предъявили обвинения после инцидента, произошедшего в поезде «Варшава — Тлущ»: они набросились на 16-летнего украинца и начальника поезда.

Суд не удовлетворил ходатайство о предварительном заключении, а прокурор наложил на подозреваемых полицейский надзор и запрет на контакты с потерпевшим.

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Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Двое мужчин приставали к 16-летнему украинцу

Инцидент произошел в поезде 28 июля. Правоохранители выяснили, что двое жителей Зеленки в возрасте 20 и 22 лет словесно приставали к 16-летнему гражданину Украины. Проводник остановил поезд и вмешался в ситуацию с мужчинами, которые не выполняли его указания и использовали нецензурную лексику. Во время вмешательства один из них оттолкнул проводника. Благодаря реакции пассажиров оба мужчины покинули поезд. Никто не получил травм, требующих медицинской помощи.

Сначала ничто не указывало на преступление на национальной почве. Руководитель поезда заявил, что не считает себя потерпевшим и не заявляет о нарушении физической неприкосновенности. Обоих мужчин оштрафовали на 500 злотых за нарушение общественного порядка.

На следующий день в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлен ход событий. Анализ материала выявил новые обстоятельства. Согласно выводам полиции, один из мужчин якобы оттолкнул начальника поезда, избивал его и дергал за элементы униформы.

Обвинения и меры пресечения

Полицейские из полицейского участка в Кобилке и уголовного отдела районного управления полиции в Воломине, действуя совместно с районной прокуратурой в Воломине, задержали обоих жителей Зеленки. Им предъявили обвинение в нарушении физической неприкосновенности начальника поезда, который пользуется правовой защитой, предоставляемой государственному служащему. Кроме того, 20-летнему мужчине предъявили обвинение в оскорблении полицейских.

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Также было принято уведомление о подозрении в совершении преступления на национальной почве в отношении 16-летнего гражданина Украины. Прокурор подал в суд ходатайство о временном заключении обоих подозреваемых, однако оно не было удовлетворено. Мужчины были взяты под надзор полиции, им был наложен запрет на контакты с потерпевшим. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Нападения на украинцев в Польше

В Польше все чаще происходят нападения на украинцев. Недавно в Гдыне мужчина ударил женщинупалкой из-за того, что она говорила на украинском языке. Его личность установили и задержали.

Кроме того, в Польше после словесной перепалки из-за музыки напали на троих граждан Украины— двое получили травмы головы, а одного из пострадавших доставили в больницу.

Кроме того, в польском городе Ченстохова пассажирка службытакси Bolt устроила скандал из-за отказа сделать незапланированную остановку. Женщина набросилась на водителя и назвала его «украинской шлюхой».

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