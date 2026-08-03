Альцгеймер может иметь другую причину: ученые совершили неожиданное открытие в мозгу

Исследование болезни Альцгеймера / © Associated Press

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Болезнь Альцгеймера остается самой распространенной формой деменции в мире — сейчас с ней живет около 57 миллионов человек. К 2050 году эта цифра может превысить 150 миллионов. Новое исследование международной группы биохимиков, генетиков и геронтологов обращает внимание на фундаментальную проблему — сбои в работе митохондрий, которые отвечают за энергообеспечение клеток.

Об этом стало известно из Nature Neuroscience.

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В мозгу больных Альцгеймером нашли неизвестные ранее структуры: стало ли это ключом к лечению

Традиционно это неизлечимое нейродегенеративное расстройство связывают с накоплением бета-амилоидных пептидов и патологического тау-белка, но новое исследование открыло появление и новой проблемы.

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Ученые описали неизвестный ранее патологический механизм заболевания — скопление так называемых митохондриальных бляшек. Эти аномальные образования являются следствием нарушения митофагии — естественного процесса, с помощью которого мозг утилизирует поврежденные или отработанные митохондрии.

Их нашли как у трансгенных мышей, так и в образцах мозга умерших людей с болезнью Альцгеймера.

Эти бляшки представляют собой скопление нейтральных и кислых митохондрий на разных стадиях разрушения. Часть из них остается заблокированной внутри специальных клеточных структур, призванных транспортировать и расщеплять отходы.

«Раннее ультраструктурное исследование показало заметное присутствие дегенерирующих митохондрий в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, а наши недавние исследования указывают на нарушение митофагии в моделях болезни Альцгеймера, процесса, очищающего поврежденные митохондрии», — объясняют исследователи.

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Чтобы отследить этот процесс в реальном времени, ученые интегрировали в геном мышей особый рН-чувствительный флуоресцентный белок Keima, полученный из кораллов. Он меняет цвет в зависимости от кислотности среды: светится зеленым рядом с нейтральными митохондриями и оранжевым — около кислых.

Благодаря этому флуоресцентному маркеру и анализу ключевых белков выяснилось, что митохондриальные бляшки могут формироваться как по отдельности, так и переплетаться с бета-амилоидными отложениями. С прогрессированием болезни эти образования все больше смешиваются между собой.

У подопытных грызунов первые скопления бляшек появлялись уже на 15-й неделе жизни, что соответствует раннему взрослому возрасту человека. К 50-60 неделям наблюдалось критическое накопление кислых митохондрий, что свидетельствует о глубоком сбое в системе самоочищения мозга. При этом у контрольных здоровых мышей и людей аналогичного возраста таких патологий не нашли вообще.

Как оказалось позже, аномалии концентрируются в четко определенных зонах нейронов. Бляшки непосредственно влияют на нейроны, что делает их потенциальной новой мишенью для лечения болезни Альцгеймера.

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Так, мыши помогли найти уязвимость болезни Альцгеймера и, возможно, помогут открыть способ лечения неизлечимой болезни.

Ученые установили, что бляшки редко локализуются в телах клеток. Они формируются и накапливаются в отростках нейронов — аксонах и дендритах, которые отвечают за передачу электрических и химических сигналов по всей нервной системе.

Перегрузка этих участков истощает лизосомы и они теряют способность расщеплять поврежденные элементы, запуская цепную реакцию накопления. Это открытие дает ответ и на вопрос, почему существующие методы терапии против болезни Альцгеймера пока малоэффективны.

«Понимая, как эти бляшки формируются и способствуют прогрессированию заболевания, мы можем разработать новые стратегии для замедления или даже предотвращения болезни Альцгеймера», — подчеркивает биохимик Пол Роббинс.

В каком возрасте человеческий мозг работает лучше всего

Напомним, новое исследование ученых из Университета Западной Австралии опровергает представление о том, что пик развития человека приходится на 30 лет. Проанализировав 9 ключевых сфер, ученые вывели общий индекс когнитивно-личностного функционирования.

Выяснилось, что хотя скорость обработки информации и оперативная память снижаются уже с 20 лет, такие качества как словарный запас, эмоциональный интеллект и финансовая грамотность с возрастом только улучшаются и полностью компенсируют износ мозга.

В результате совокупное психологическое функционирование достигает пика в возрасте от 55 до 60 лет. Десятилетия накопленного опыта, эмоциональной зрелости и знаний преобладают над снижением чистой умственной скорости.

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