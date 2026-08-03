Роковая жара: 4-летний ребенок умер в раскаленной машине

Ребенок умер от жары в авто / © Unsplash

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Жара приводит к трагедиям. Огромная часть из них случается именно в автомобиле, где очень часто оставляют детей и животных. Трагический случай потряс Турцию — 2 августа от жары в машине умер маленький мальчик.

Об этом пишет Daily Star.

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Трагедия из-за жары: в Турции в авто погиб ребенок

Жара спровоцировала трагедию в турецкой провинции Мардин. Четырехлетний Мухаммед Арас Темел скончался в больнице после того, как залез в родительский автомобиль и уснул в раскаленном салоне.

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Как сообщает издание Hurriyet, событие произошло в районе Мазидаги. Ребенок забрался в машину, дверь которой была открыта, и через некоторое время заснул. Родители не сразу заметили отсутствие сына.

Когда же мальчика наконец-то нашли, оказалось, что из-за высокой температуры в салоне у него случилось нападение судорог.

Ребенка срочно доставили в местную больницу, а затем перевели в Учебно-исследовательскую больницу Мардина. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь Мухаммеду не удалось. Тело мальчика направили в морг для проведения аутопсии.

Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

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Этот случай произошел на фоне другого инцидента, всколыхнувшего Великобританию. В городке Бремхоп возле Лидса родители оставили младенца закрытым в салоне автомобиля, а сами пошли на барахолку.

Событие вызвало возмущение в социальных сетях. Один из пользователей написал, что родители бросили ребенка в сильную жару в салоне авто без воды и еды:

«Без воды, без взрослых, без молока! Просто пристегнули в автокресле и отправились искать выгодные предложения».

Ребенка заметили люди рядом и смогли добраться к нему. Неравнодушные вызвали полицию. Правоохранители дождались родителей малыша только через три часа. По этому делу также идет расследование.

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Почему в жару лучше не парковать авто под деревьями

Напомним, в жаркую погоду парковка автомобиля под деревьями может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, деформации кузова или даже к возгоранию автомобиля.

Наибольшую опасность представляют тополя — их пух может загореться в радиаторе. Также опасны деревья с липкой смолой, липа из-за клейкого сока, хвойные деревья, каштан и шелковица, плоды которых оставляют вмятины и пятна.

Кроме того, во время жары и ветра возрастает риск падения на авто больших веток или сухих деревьев. Чтобы уберечься от таких повреждений, эксперты советуют оставлять машины на открытых площадках или использовать чехлы.

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