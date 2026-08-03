Как избавиться от запаха секонд-хенда из одежды / © pexels.com

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Даже после стирки некоторые вещи могут хранить «аромат секонда», напоминающий смесь химических средств, дезинфекции или длительное хранение. Однако избавиться от него можно простым домашним способом — без дорогих средств и повторной стирки. О нем пишут в Deccoria.

Почему одежда из секонд-хенда имеет неприятный запах

Специфический запах б/у одежды может появляться по нескольким причинам. Часто вещи перед продажей проходят санитарную обработку специальными средствами, которые остаются в волокнах ткани. Кроме того, одежда может долго храниться в закрытых помещениях, коробках или пакетах, из-за чего ткань впитывает посторонние ароматы.

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Иногда проблема не только в самой вещи, но и в месте ее хранения. Если шкаф плохо проветривается, в нем накапливается влага, а одежда быстро впитывает затхлый запах.

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Что положить в шкаф, чтобы убрать запах секонд-хенда

Один из простых домашних трюков — положить рядом с вещами натуральный поглотитель запахов.

Лавровый лист — простое средство из кухни

Обычный лавровый лист, почти у каждой хозяйки, может помочь освежить пространство в шкафу.

Что нужно сделать:

Возьмите несколько сухих лавровых листьев. Положите их в небольшой тканевой мешочек или салфетку. Оставьте у одежды из секонд-хенда на несколько дней.

Лавровый лист обладает естественным ароматом, который помогает перебить неприятный запах и оставляет легкий свежий оттенок.

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Другие способы убрать запах секонд-хенда из одежды

Если запах очень силен, одного проветривания может быть недостаточно. Попытайтесь несколько проверенных методов.

Проветривание на свежем воздухе — перед стиркой или после него оставьте вещь на балконе или у открытого окна. Свежий воздух помогает вывести часть посторонних запахов из ткани. Замачивание с уксусом — уксус хорошо нейтрализует стойкие запахи, поэтому добавьте несколько ложек столового уксуса в воду, замочите вещь на 30–60 минут, после этого постирайте обычным способом. После высыхания запах уксуса исчезает, а ткань становится более свежей. Сода против неприятного аромата — пищевая сода работает как натуральный поглотитель запахов, добавьте несколько ложек соды во время стирки или оставьте сухую соду у вещей в шкафу. Не торопитесь складывать вещи в шкаф — даже чистая одежда может получить неприятный запах, если ее положить немного влажной. Перед хранением вещи должны полностью высохнуть. Именно влажная и плохая циркуляция воздуха часто становится причиной затхлого запаха в шкафах.

Как сделать так, чтобы запах секондг-хенда не вернулся

Чтобы вещи подольше оставались свежими:

регулярно проветривайте шкаф;

не набивайте полки слишком плотно;

используйте натуральные ароматизаторы (лаванда, цитрусовая кожура, лавровый лист);

не храните одежду, которая не высохла после стирки;

периодически протирайте полки шкафа.

Также стоит помнить: ароматизаторы только маскируют проблему. Если в шкафу есть избыток влаги или затхлость, нужно устранить причину запаха.

FAQ

Как убрать запах секонд-хенда из одежды?

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Чтобы избавиться от запаха секонд-хенда, стирайте вещь с добавлением соды или предварительно замочите ее в воде с небольшим количеством уксуса. Также помогает длительное проветривание на открытом воздухе.

Почему вещи из секонд-хенда пахнут даже после стирки?

Запах может оставаться из-за химической обработки одежды, остатков моющих средств или длительного хранения вещей в закрытых помещениях. Некоторые запахи глубоко проникают в волокна ткани, поэтому одной стирки может быть недостаточно.

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