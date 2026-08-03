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"Сливал" маршруты ТЦК через погодные шифры: как суд наказал админа 8 Telegram-групп
Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.
В Черкассах суд вынес приговор для местного жителя, который администрировал восемь Telegram-групп с сообщениями о маршрутах работников ТЦК и СП и полиции. Через условные отметки типа «гроза» участники сообществ помогали военнообязанным избегать мобилизационных мероприятий.
Об этом свидетельствует приговор Приднепровского районного суда Черкасс.
По материалам суда, мужчина с середины октября по середину декабря 2024 года администрировал восемь Telegram-сообществ. В этих группах участники публиковали информацию о точном времени, местах проведения мероприятий по оповещению, а также маршруты передвижения военнослужащих ТЦК и правоохранителей.
Для утаивания содержания сообщений пользователи использовали условные обозначения, связанные с погодой, в частности «дождь», «гроза», «облачно», «солнце», «сухо», а также соответствующие эмодзи.
В материалах уголовного производства зафиксировано 32 таких эпизода из разных населенных пунктов Черкасской области, среди которых Умань, Смела, Канев, Золотоноша, Шпола, Городище, Корсунь-Шевченковский и Чернобай.
Суд пришел к выводу, что у администратора была техническая возможность удалять сообщения, блокировать пользователей или ограничивать публикацию информации, однако он сознательно этого не делал.
По убеждению суда, деятельность таких Telegram-групп помогала военнообязанным избегать мест проведения мер по уведомлению, создавала условия для уклонения от исполнения воинского долга и препятствовала проведению мобилизационных мероприятий.
Обвиняемый полностью признал вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, назначил наказание в виде пяти лет тюрьмы, однако освободил от его отбывания с испытательным сроком на три года.
Кроме того, в доход государства был конфискован iPhone 15 Pro Max с SIM-картами, который использовался для администрирования Telegram-сообществ.
К слову, в Киеве задержали четырех организаторов схемы незаконного выезда уклонистов за границу через фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. За 7000 дол. дельцы подыскивали «невест», быстро оформляли брак в ЗАГСе и заставляли пары имитировать отношения для пограничников, в частности делать свадебные фото.