"Сливал" маршруты ТЦК через погодные шифры: как суд наказал админа 8 Telegram-групп

В Черкассах администратор Telegram-групп о ТЦК получил приговор суда / Иллюстративное фото / © ТСН

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В Черкассах суд вынес приговор для местного жителя, который администрировал восемь Telegram-групп с сообщениями о маршрутах работников ТЦК и СП и полиции. Через условные отметки типа «гроза» участники сообществ помогали военнообязанным избегать мобилизационных мероприятий.

Об этом свидетельствует приговор Приднепровского районного суда Черкасс.

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По материалам суда, мужчина с середины октября по середину декабря 2024 года администрировал восемь Telegram-сообществ. В этих группах участники публиковали информацию о точном времени, местах проведения мероприятий по оповещению, а также маршруты передвижения военнослужащих ТЦК и правоохранителей.

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Для утаивания содержания сообщений пользователи использовали условные обозначения, связанные с погодой, в частности «дождь», «гроза», «облачно», «солнце», «сухо», а также соответствующие эмодзи.

В материалах уголовного производства зафиксировано 32 таких эпизода из разных населенных пунктов Черкасской области, среди которых Умань, Смела, Канев, Золотоноша, Шпола, Городище, Корсунь-Шевченковский и Чернобай.

Суд пришел к выводу, что у администратора была техническая возможность удалять сообщения, блокировать пользователей или ограничивать публикацию информации, однако он сознательно этого не делал.

По убеждению суда, деятельность таких Telegram-групп помогала военнообязанным избегать мест проведения мер по уведомлению, создавала условия для уклонения от исполнения воинского долга и препятствовала проведению мобилизационных мероприятий.

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Обвиняемый полностью признал вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, назначил наказание в виде пяти лет тюрьмы, однако освободил от его отбывания с испытательным сроком на три года.

Кроме того, в доход государства был конфискован iPhone 15 Pro Max с SIM-картами, который использовался для администрирования Telegram-сообществ.

К слову, в Киеве задержали четырех организаторов схемы незаконного выезда уклонистов за границу через фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. За 7000 дол. дельцы подыскивали «невест», быстро оформляли брак в ЗАГСе и заставляли пары имитировать отношения для пограничников, в частности делать свадебные фото.

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