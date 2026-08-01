Названы напиток, который значительно ухудшает сон — и это не кофе

Седативный эффект алкоголя создает иллюзию

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Многие считают, что бокал вина или пива перед сном помогает расслабиться и побыстрее заснуть. И действительно, алкоголь как седативное вещество ускоряет засыпание. Но это только иллюзия хорошего сна.

Об этом пишет издание Express.

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Алкоголь может сначала вызвать сонливость, но позже он может ухудшить качество сна, что приведет к более прерванному сну и более ранним пробуждениям.

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«Хотя алкоголь часто может помочь вам поскорее заснуть, его употребление незадолго до сна может повлечь за собой отрывочный сон и быть причиной частых пробуждений в течение ночи», — объяснили эксперты по сну.

Проведенные исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна. Это может привести к частым пробуждениям ночью и длительное время, когда человек не может заснуть.

Кроме того, алкоголь расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, включая мышцы глотки, языка и мягкого неба. Это приводит к сужению или даже полному смыканию дыхательных путей во время сна.

Ухудшает качество сна и никотин — вызывает бессонницу и влияет на способность организма как засыпать, так и поддерживать сон. Что касается влияния кофеина, то он блокирует действие аденозина, нейромедиатора, который естественным образом накапливается в организме в течение дня и создает давление, которое побуждает ко сну.

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Напомним, в последнее время все большую популярность приобретает так называемый «метод тараканов» — простая телесная практика, которая помогает организму быстро настроиться на отдых. Несмотря на странное название, эта техника имеет вполне логическое физиологическое объяснение.

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