Вода с лимоном оказалась опаснее, чем вы думали: скрытые риски

Вода с лимоном / © pexels.com

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Стакан воды с лимоном после пробуждения уже давно стал одним из самых популярных утренних ритуалов. В соцсетях ей приписывают едва ли не волшебные свойства: от ускорения обмена веществ и сжигания жира до очистки организма и укрепления иммунитета.

Об этом пишет verywellhealth.

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Главную опасность представляет высокая кислотность лимонного сока. По словам экспертов, лимонная кислота может постепенно повреждать зубную эмаль, особенно если напиток регулярно употребляется вместе со сладостями.

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Сахар дополнительно увеличивает риск кариеса и ускоряет разрушение защитного слоя зубов. Кроме того, лимонная вода способна провоцировать кислотный рефлюкс. Особенно осторожными советуют быть людям, страдающим гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Отдельную угрозу представляют обработанные продукты — чипсы, снеки, сладости и фастфуд. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, а вместе с кислой лимонной водой могут вызвать воспаление и усугублять дискомфорт. Не менее проблемным считается сочетание лимонной воды с жареной пищей. Картофель фри, нагетсы и другие жирные блюда тяжело перевариваются и способны запускать механизмы, провоцирующие сильную изжогу.

Также эксперты рекомендуют избегать употребления лимонной воды вместе с острыми блюдами. Такое сочетание может значительно усилить раздражение пищевода и желудка. Специалисты подчеркивают: вода с лимоном не вредна, однако употреблять ее следует умеренно и учитывать особенности собственного пищеварения.

Нутрициолог Лаура Парада отмечает, что вода с лимоном также может быть хорошей альтернативой сладким газированным напиткам или пакетированным сокам, содержащим значительное количество сахара.

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Улучшает ли вода с лимоном пищеварение

Научных доказательств того, что лимонная вода способна существенно улучшать работу желудочно-кишечного тракта или стимулировать выработку желчи, недостаточно. Однако достаточное потребление жидкости само по себе помогает поддерживать нормальную работу кишечника. Хорошее увлажнение организма способствует формированию мягких каловых масс и может уменьшать риск запоров, подтверждающих рекомендации Национального института диабета, заболеваний пищеварительных органов и почек США.

Ранее сообщалось, что хроническое употребление алкоголя перед сном может привести к стойкому нарушению циркадного ритма, что проявляется бессонницей, дневной сонливостью и снижением работоспособности.

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