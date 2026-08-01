Вода з лимоном виявилася небезпечнішою, ніж ви думали: приховані ризики

Вода з лимоном / © pexels.com

Реклама

Склянка води з лимоном після пробудження вже давно стала одним із найпопулярніших ранкових ритуалів. У соцмережах їй приписують чи не чарівні властивості: від прискорення обміну речовин і спалювання жиру до «очищення» організму та зміцнення імунітету.

Про це пише verywellhealth.

Реклама

Головну небезпеку становить висока кислотність лимонного соку. За словами експертів, лимонна кислота може поступово пошкоджувати зубну емаль, особливо якщо напій регулярно вживається разом із солодощами.

Реклама

Цукор додатково підвищує ризик карієсу та прискорює руйнування захисного шару зубів. Крім того, лимонна вода здатна провокувати кислотний рефлюкс. Особливо обережними радять бути людям, які страждають на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу.

Окрему загрозу становлять оброблені продукти — чіпси, снеки, солодощі та фастфуд. Вони дратують слизову оболонку шлунка і кишечника, а разом з кислою лимонною водою можуть викликати запалення і посилювати дискомфорт. Не менш проблемним вважається поєднання лимонної води зі смаженою їжею. Картопля фрі, нагетси та інші жирні страви важко перетравлюються і здатні запускати механізми, що провокують сильну печію.

Також експерти рекомендують уникати вживання лимонної води разом із гострими стравами. Така комбінація може значно посилити подразнення стравоходу та шлунка. Фахівці підкреслюють: вода з лимоном не є шкідливою, проте вживати її слід помірно і враховувати особливості власного травлення.

Нутриціологиня Лаура Парада зазначає, що вода з лимоном також може бути хорошою альтернативою солодким газованим напоям або пакетованим сокам, які містять значну кількість цукру.

Реклама

Чи покращує вода з лимоном травлення

Наукових доказів того, що лимонна вода здатна суттєво покращувати роботу шлунково-кишкового тракту або стимулювати вироблення жовчі, наразі недостатньо. Проте достатнє споживання рідини саме по собі допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника. Гарне зволоження організму сприяє формуванню м’яких калових мас і може зменшувати ризик закрепів, що підтверджують рекомендації Національного інституту діабету, захворювань органів травлення та нирок США.

Раніше повідомлялося, що хронічне вживання алкоголю перед сном може призвести до стійкого порушення циркадного ритму, що проявляється безсонням, денною сонливістю та зниженням працездатності.

Новини партнерів