Вибухи на військовому полігоні під Хмельницьким: рятувальники звернулися до мешканців

Дим після вибухів. / © Associated Press

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Напередодні вдень біля Хмельницького сталися вибухи на військовому полігоні і тривала детонація. У громаді тривають роботи з ліквідації наслідків. Мешканців просять не наближатися до місця події

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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«У зв’язку з надзвичайною подією, що сталася у Хмельницькій територіальній громаді на території полігону, тривають роботи з ліквідації наслідків», — йдеться у повідомленні.

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Піротехніки спільно з правоохоронцями та медиками обстежують прилеглу територію, а також подвір’я домогосподарств, щоб виявити та вилучити можливі вибухонебезпечні предмети.

Окремо рятувальники звернулися до місцевих мешканців. Людей закликають не наближатися до місця події та не заважати роботі екстрених служб.

«У разі виявлення підозрілих предметів необхідно відійти на безпечну відстань, попередити інших людей та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102», — наголошують рятувальники.

Надзвичайна подія біля Хмельницького

Вдень 31 липня Хмельницький розривали потужні вибухи. Тривогу у регіоні не оголошували. Стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

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У Командуванні наголосили, що обставини та причини інциденту встановлюються. Детальнішу інформацію оприлюднять після завершення першочергових заходів.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що поранення різного ступеня тяжкості дістали четверо військовослужбовців. З кількома військовими, які перебували на місці події, немає зв’язку.

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