Вибух. / © Associated Press

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Вдень 31 липня на території полігону однієї з військових частин за межами Хмельницького сталася надзвичайна подія. Сталася серія вибухів і почалася детонація, яка

Що відомо про вибухи і їхні читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зауважимо, вибухи сталися, коли повітряної небезпеки для обласного центру не було. Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ заявило, що обставини й причини події встановлюються. На місці працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків події.

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Керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін в ефірі «Суспільного» наголосив, що вибухи сталися на полігоні військової частини за межами обласного центру — на території Хмельницької ОТГ. Через загрозу розльоту уламків поліція оточила небезпечну територію та провела оповіщення населення. Зокрема, людям пропонували покинути зону ураження, але відповідних заяв не надходило.

«За потреби можна буде оперативно відселяти людей для того, щоб вони певний час, а це орієнтовно п’ять-десять годин, аби детонація, вщухала, щоб не було загрози для людей. Щоб не наражати на небезпеку людей, діють необхідні протоколи, за якими працюють служи», — наголосив чиновник.

Унаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали дачний кооператив, близько 10 багатоквартирних будинків, кілька приватних осель, магазин і два автомобілі. У більшості випадків йдеться про вибиті вікна. Наразі спеціальна комісія оцінює масштаби пошкоджень.

Водночас міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі “24 Каналу» розповів, що доступу до епіцентру події поки немає. Наразі інформацію про наслідки та потерпілих ще збирають.

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«До епіцентру цієї надзвичайної ситуації доступу поки немає. Усі служби перебувають на місці, а зона можливого розльоту оточена», — повідомив мер.

Станом на 14:00 інформації про загиблих не було, проте її ще не називали остаточною через відсутність доступу до епіцентру.

Зауважимо, стан атмосферного повітря у Хмельницькому залишається задовільним. Міські станції не зафіксували небезпечних змін, пов’язаних із вибухами.

Як повідомлялося, посеред дня Хмельницький розривали потужні вибухи. Тривогу у регіоні не оголошували.

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Стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

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