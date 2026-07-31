Скандал в полку "Скеля": командир отримав одне з найсуворіших стягнень в армії

Командир полку "Скеля" Юрій Гаркавий / © Юлія Кирієнко

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Командиру 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підполковнику Юрію Гаркавому оголосили одне з найсуворіших дисциплінарних стягнень у Збройних силах України — неповну службову відповідність.

Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у своєму Telegram.

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За її словами, таке рішення ухвалили за результатами роботи комісії Генерального штабу.

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«Командиру „Скелі“ Юрію Гаркавому виписали НЕ Повну службову невідповідність. Це сталось в результаті роботи комісії з ГШ», — написала Кирієнко.

Вона наголосила, що неповна службова відповідність є одним із найсуворіших дисциплінарних стягнень в українській армії. «Сильніше навіть за сувору догану», — зазначила кореспондентка.

Посилаючись на роз’яснення військових юристів, Кирієнко повідомила, що на практиці таке стягнення передбачає позбавлення премій та інших заохочень, зокрема подань до державних нагород, строком на пів року. Водночас вона зазначила, що до запровадження воєнного стану неповна службова відповідність могла стати підставою для звільнення з військової служби, однак зараз ця норма не застосовується.

«Однак вона може стати підставою для переміщення з посади. Якщо так захоче вище командування», — додала журналістка.

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Наприкінці червня стало відомо, що підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» на час розслідування щодо можливих порушень прав військовослужбовців.

Скандал довкола «Скелі» — останні новини

Нагадаємо, 24 червня Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомив про початок перевірки інформації щодо можливих серйозних порушень прав бійців полку.

У той же час Офіс військового омбудсмана України спільно з Військовою службою правопорядку заявив про виявлення групи інструкторів, які, за даними перевірки, організовували знущання з військовослужбовців у 425-му ОШП «Скеля».

Крім того, журналісти раніше повідомляли, що від кінця 2025 року до весни 2026 року серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей.

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