Які солодощі варто їсти ввечері, щоб добре засинати, але не набирати зайві кілограми

Які солодощі для сну / © Фото з відкритих джерел

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Багато людей переконані, що будь-які солодощі ввечері автоматично відкладаються у вигляді зайвих кілограмів. Насправді дієтологи та лікарі пояснюють: важливе значення має не лише час приймання їжі, а й її склад, кількість і загальна калорійність раціону протягом дня. Якщо за кілька годин до сну виникає відчуття голоду, невелика порція правильно підібраного десерту може навіть принести користь. Деякі продукти містять речовини, які допомагають організму виробляти мелатонін і серотонін — гормони, що відповідають за якісний сон і гарний настрій.

Чому іноді хочеться солодкого саме ввечері

Наприкінці дня організм витрачає чимало енергії, а рівень глюкози може дещо знижуватися. Через це виникає бажання швидко отримати порцію вуглеводів.

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Ще одна причина — стрес. Після напруженого дня мозок шукає джерело задоволення, і солодке здається найпростішим способом покращити самопочуття.

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Втім, лікарі наголошують: якщо обрати правильний продукт і не переїдати, вечірній десерт не завдасть шкоди.

Які десерти можна їсти ввечері, щоб швидше заснути

Натуральний йогурт із ягодами. Одним із найкращих варіантів вечірнього десерту фахівці називають натуральний йогурт без доданого цукру. До нього можна додати жменю чорниці, малини, полуниці чи інших ягід. Такий перекус містить білок, кальцій, пробіотики та невелику кількість природних цукрів. Білок забезпечує тривале відчуття ситості, а ягоди додають клітковину та антиоксиданти. Запечене яблуко з корицею. Запечені яблука вважаються одним із найкращих солодких перекусів перед сном. Після термічної обробки фрукт стає м’якшим, легше засвоюється, а природна солодкість посилюється навіть без додавання цукру. Кориця надає приємного аромату й дозволяє зробити десерт більш насиченим на смак. Невелика кількість чорного шоколаду. Якісний чорний шоколад із вмістом какао не менше 70% також може бути частиною вечірнього раціону. Лікарі радять обмежитися 15–20 грамами. У такій кількості шоколад не містить надлишку цукру, зате забезпечує організм магнієм, який бере участь у роботі нервової системи. Водночас людям, чутливим до кофеїну, краще не їсти шоколад безпосередньо перед самим сном. Банан із горіхами. Банани містять калій, магній і вітамін B6, які підтримують нормальну роботу нервової системи. Якщо додати кілька мигдальних або волоських горіхів, вийде збалансований перекус із корисними жирами, клітковиною та невеликою кількістю білка. Головне, не перестаратися з горіхами, адже вони досить калорійні. Сир із медом. Нежирний кисломолочний сир містить багато білка та кальцію, а також амінокислоту триптофан. Невелика чайна ложка натурального меду додає легку солодкість і робить смак приємнішим. Такий десерт допомагає довше зберігати відчуття ситості та не викликає різких стрибків рівня цукру в крові, якщо вживати його помірно. Сухофрукти — лише в невеликій кількості. Курага, чорнослив або інжир можуть стати альтернативою цукеркам. Однак лікарі радять обмежитися двома-трьома плодами, адже сухофрукти містять концентровану кількість природних цукрів. У поєднанні з кількома горіхами вони насичують значно краще, ніж звичайні солодощі.

Яких солодощів краще уникати ввечері

Перед сном небажано їсти:

кремові торти та тістечка;

молочний шоколад у великій кількості;

цукерки з карамеллю;

солодкі булочки;

морозиво з великою кількістю цукру;

солодкі газовані напої.

Такі продукти швидко підвищують рівень глюкози в крові, а потім так само швидко його знижують, через що людина може прокидатися серед ночі або відчувати голод.

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