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- Наука та IT
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Люди можуть жити до 500 років: біогакер зробив гучну заяву
Мільйонер-біогакер заявив про можливість жити до 500 років, але отримав невиліковну хворобу.
Браян Джонсон, який інвестував колосальні кошти у методи продовження життя та запевняє, що люди здатні жити до 500 років, зіткнувся з несподіваним діагнозом. Попри мільйонні витрати на експериментальну терапію, у нього виявили невиліковне захворювання.
Про це пише Daily Star.
Заклик жити до 500 років та новий діагноз
Технологічний магнат роками витрачає величезні кошти на незвичайні методи лікування в ім’я довголіття. Раніше цього тижня він написав у соцмережі, що вікова межа для людей може сягати 500 років, і закликав діяти без зволікань.
«Робіть так, ніби ви доживете до 500 років, бо ви можете це зробити», — зазначив біогакер.
Однак нещодавно у самого Джонсона розвинувся аутоімунний гастрит — хронічне та невиліковне захворювання, при якому імунна система помилково атакує здорові клітини слизової оболонки шлунка.
«Я обмірковував усе і думаю, чи не зайшов я надто далеко з цією ідеєю довголіття», — зазначив чоловік.
Експериментальні методи омолодження
За роки прагнення до вічної молодості Джонсон випробував чимало суперечливих процедур — від переливання крові підлітка (від чого він згодом відмовився) до регулярних сеансів у сауні та охолодження пахової області для зниження рівня мікропластику в організмі.
«Терапія, яка, на нашу думку, найбільше відповідає за це зниження, — це сауна, оскільки вона також вивела з мого організму більшість токсинів навколишнього середовища, зокрема ті, що пов’язані з різними видами пластику», — зазначив біогакер.
Нагадаємо, біогакер-мільярдер Браян Джонсон, який раніше відверто розповів про труднощі в коханні, назвав 10 суворих правил для своєї потенційної обраниці.