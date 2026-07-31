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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Люди можуть жити до 500 років: біогакер зробив гучну заяву

Мільйонер-біогакер заявив про можливість жити до 500 років, але отримав невиліковну хворобу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Браян Джонсон

Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

Браян Джонсон, який інвестував колосальні кошти у методи продовження життя та запевняє, що люди здатні жити до 500 років, зіткнувся з несподіваним діагнозом. Попри мільйонні витрати на експериментальну терапію, у нього виявили невиліковне захворювання.

Про це пише Daily Star.

Заклик жити до 500 років та новий діагноз

Технологічний магнат роками витрачає величезні кошти на незвичайні методи лікування в ім’я довголіття. Раніше цього тижня він написав у соцмережі, що вікова межа для людей може сягати 500 років, і закликав діяти без зволікань.

«Робіть так, ніби ви доживете до 500 років, бо ви можете це зробити», — зазначив біогакер.

Однак нещодавно у самого Джонсона розвинувся аутоімунний гастрит — хронічне та невиліковне захворювання, при якому імунна система помилково атакує здорові клітини слизової оболонки шлунка.

«Я обмірковував усе і думаю, чи не зайшов я надто далеко з цією ідеєю довголіття», — зазначив чоловік.

Експериментальні методи омолодження

За роки прагнення до вічної молодості Джонсон випробував чимало суперечливих процедур — від переливання крові підлітка (від чого він згодом відмовився) до регулярних сеансів у сауні та охолодження пахової області для зниження рівня мікропластику в організмі.

«Терапія, яка, на нашу думку, найбільше відповідає за це зниження, — це сауна, оскільки вона також вивела з мого організму більшість токсинів навколишнього середовища, зокрема ті, що пов’язані з різними видами пластику», — зазначив біогакер.

Нагадаємо, біогакер-мільярдер Браян Джонсон, який раніше відверто розповів про труднощі в коханні, назвав 10 суворих правил для своєї потенційної обраниці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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