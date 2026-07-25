Один із найстаріших чоловіків світу помер у 119 років: що він називав головним секретом довголіття

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Один із найстаріших чоловіків у світі, Левіно да Коста Жезус із Бразилії, помер у віці 119 років.

Про це повідомляє Need To Know.

За життя він неодноразово ділився власним поглядом на те, що допомогло йому прожити понад століття, і запевняв, що секрет криється зовсім не в особливому харчуванні чи дивовижних методиках.

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Левіно да Коста Жезус помер 19 липня у будинку для літніх людей, де проживав останні 19 років свого життя.

Хоча міжнародні організації, які фіксують рекорди довголіття, офіційно не підтвердили його вік через відсутність архівних документів і фотографій молодих років, у Бразилії його вважали найстарішим чоловіком країни.

За інформацією будинку для літніх людей «Сідаде Озанан» у місті Пара-де-Мінас, навіть у 119 років чоловік залишався напрочуд самостійним. Він міг сам їсти, охоче спілкувався з людьми та майже завжди усміхався.

Левіно да Коста Жезус / © Jam Press

Левіно був одним із чотирьох дітей у родині. Він народився 6 травня 1907 року в сільській громаді Асенсао та все своє життя працював сільським робітником.

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До будинку для літніх людей чоловік переїхав у 100-річному віці разом зі своїм братом. Таке рішення довелося ухвалити після того, як сусід, який багато років допомагав доглядати їх, більше не мав можливості це робити. Незабаром після переїзду брат Левіно помер.

Попри поважний вік, Левіно активно долучався до життя закладу. Особливу радість йому приносили музика й танці.

Психологиня Кароліна Морейра, яка працювала з чоловіком, розповіла місцевим журналістам: «Він дуже любив танцювати. Навіть після того, як він почав користуватися кріслом колісним, він продовжував брати участь у музичних гуртах за допомогою доглядачів та фізіотерапевта».

Левіно да Коста Жезус / © Jam Press

За словами спеціалістки, Левіно вирізнявся доброзичливістю та спокійною вдачею.

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«Він був дуже життєрадісним, спокійним і лагідним чоловіком. Він любив розповідати про свою життєву історію, ділитися спогадами про те, як жив у селі, та розповідати історії про свої рибальські походи».

Сам Левіно був переконаний, що прожити 119 років йому допомогли не дієти чи особливий спосіб життя, а віра, добрі стосунки з людьми та внутрішній спокій.

Його життєве кредо було простим: «Ніколи не сваритися, а натомість берегти добрі дружні стосунки».

Чоловік вірив, що щасливе життя полягає у дотриманні Божих заповідей, вірності своїм принципам і мирному співіснуванні з оточенням.

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При цьому він ніколи не пов’язував своє довголіття з будь-якою особливою системою харчування чи «чарівними» продуктами.

Левіно да Коста Жезус / © Jam Press

Кароліна Морейра також пригадала ще одну особливість довгожителя.

«Щороку ми святкували його день народження. Він це обожнював і завжди був такий щасливий від своїх маленьких вечірок. Ще одна річ, яка дійсно виділяла його серед інших, — це те, як сильно він любив каву та тістечка. Тепер, коли ми п’ємо каву, ми завжди згадуємо про нього».

Нагадаємо, дивовижні секрети довголіття від найбадьорішої бабусі країни, яка у 108 років їздить за кермом Subaru.

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