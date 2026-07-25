Астрологічний прогноз на 25 липня

Перламутр / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: слід утриматися від нових починань, навіть якщо вони стосуються домашніх справ, — вони призведуть до результатів, протилежних тим, на які ми розраховували.

Символ дня: Чаша Грааля.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі, аквамарин.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перлини, перламутр.

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За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому вимагають підвищеної уваги та відповідних заходів. Оперативне втручання бажано лише в тому разі, якщо без нього ніяк не обійтися.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо жирне та смажене — і замінити його сезонними овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — її результат навряд чи нас потішить, до того ж може стати причиною різних неприємностей.

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Дачні роботи дня: можна виконувати будь-які садово-городні роботи.

Магія та містика дня: вдалими будуть будь-які магічні дії, що використовують чарівну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі — пророчі, вони збуваються протягом тижня.

Табу дня: не можна розбивати скляний посуд і розливати воду, оскільки це може стати поганою прикметою.

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Цитата дня: «Метою школи завжди має бути виховання гармонійної особистості, а не фахівця» (Альберт Ейнштейн).

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