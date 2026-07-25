Бєлгород накрила хвиля вибухів: з’явилися подробиці нічної атаки

Атака на Бєлгород / © Exilenova+

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У ніч проти 25 липня безпілотники атакували російський Бєлгород. Після ударів у місті виникли пожежі на логістичних об’єктах та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляють місцеві жителі та представники влади.

За наявною інформацією, Бєлгород опинився під масованою атакою безпілотників.

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Місцева влада заявила, що внаслідок ударів у місті зафіксовано пошкодження та загоряння. До ліквідації наслідків залучили пожежні підрозділи та екстрені служби.

За даними моніторингових ресурсів, під удар потрапили логістичні склади, підстанція «Южная» та ТЕЦ «Луч».

На уражених об’єктах спалахнули пожежі, над місцями влучань здіймається густий дим.

Раніше повідомлялося, що у кількох регіонах Росії спалахнули масштабні пожежі на промислових об’єктах.

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Ми раніше інформували, що після атак українських безпілотників на склади Wildberries мільярди доларів опинилися під загрозою.

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