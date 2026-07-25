Україна показала, як треба: США вперше збили «Шахед» дроном-перехоплювачем

Merops / © Getty Images

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Сполучені Штати вперше застосували в бойових умовах систему перехоплення безпілотників Merops, яка раніше пройшла випробування в Україні.

Про це повідомляє Business Insider.

Як зазначає видання, американські військові цього тижня вперше використали комплекс Merops для перехоплення ударного безпілотника «Шахед».

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За інформацією Business Insider, це перше бойове застосування цієї системи військовими США. До цього комплекс уже довів свою ефективність в Україні, де його використовували для боротьби з російськими ударними безпілотниками.

За даними видання, за допомогою Merops українські військові знищили понад тисячу дронів типу «Шахед». Після успішного використання комплексу його також закупили кілька країн Східної Європи.

Джерело Business Insider повідомило, що цього тижня американські військовослужбовці в Кувейті зафіксували щонайменше одне успішне перехоплення іранського безпілотника «Шахед» за допомогою Merops.

Співрозмовник видання уточнив, що йдеться про ударний дрон-камікадзе, який Іран активно використовує у регіоні.

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Раніше повідомлялося, що Україна може вже найближчими місяцями отримати власні лазерні системи для ураження повітряних цілей.

Ми раніше інформували, що американський бізнесмен, мільярдер Ілон Маск і SpaceX можуть зацікавитися співпрацею з українськими розробниками оборонних технологій.

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