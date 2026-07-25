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Враг атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 25 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.
БпЛА на Сумі з півночі.
БпЛА на Запоріжжі з півдня.
Ударний БПЛА над Сумами.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська нанесли черговий терористичний удар дроном по пасажирському поїзду. в Запорізькій області .
Ми раніше інформували, що росіяни збільшили кількість авіаударів, КАБів та безпілотників на Харківщині. За словами військового, нова тактика спрямована на ізоляцію району бойових дій .