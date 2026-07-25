Враг атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну в ніч проти 25 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

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БпЛА на Сумі з півночі.

БпЛА на Запоріжжі з півдня.

Ударний БПЛА над Сумами.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська нанесли черговий терористичний удар дроном по пасажирському поїзду. в Запорізькій області .

Ми раніше інформували, що росіяни збільшили кількість авіаударів, КАБів та безпілотників на Харківщині. За словами військового, нова тактика спрямована на ізоляцію району бойових дій .

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