РФ могла вдарити по Києву "Цирконами": експерт звернув увагу на важливу деталь

Ракета Циркон / © ТСН.ua

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Удень 24 липня РФ атакувала Київ балістикою та, ймовірно, ракетами «Циркон». Українським захисникам вдалося знешкодити частину повітряних цілей.

Про це в етері телемарафону повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

«Відпрацювали, збили — не скажу — всі чи не всі. На нашому „кутку“ позбивали, особисто бачив», — розповів Лакійчук.

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Експерт також прокоментував нарaтив, який поширюється в українському суспільстві, нібито останні обстріли є «попомстою» РФ за успішні атаки Сил оборони по російських тилах.

«Чув, що росіяни ударили по Києву у відповідь на наші атаки по логістичних центрах у глибині російської території. Також про те, що по Одесі, по наших портах, б’ють росіяни у відповідь на те, що Мадяр влаштував логістичний локдаун в Азові та навколо Криму», — зазначив фахівець.

За словами аналітика, РФ системно обстрілює столицю та портову інфраструктуру від початку великої війни. Тож такі атаки не є «помстою» за удари Сил оборони по об’єктах у тилу ворога.

«Це не значить, що це удар у відповідь», — підкреслив Павло Лакійчук.

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РФ вдарила по столиці та Київщині — що відомо

Як повідомлялося, посеред дня на столицю запустили ракети. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей. У Києві було чути сильні вибухи.

Раніше ми писали, що вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині, де проходила виставка зброї. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.

Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки балістичного удару по Київщині. За його словами, шестеро людей загинули, десятки поранені, а рятувальна операція ще триває. Який саме об’єкт опинився під ударом, глава держави не уточнив.

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