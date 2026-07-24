Як вибрати диван, на що насамперед звернути увагу, поділилися дизайнери: це не колір, і не ціна

Як вибрати диван

Реклама

Сучасний диван давно перестав бути просто елементом декору чи звичайним місцем для вечірнього відпочинку. У просторах сучасних помешкань він виконує роль справжнього центру сімейного життя, домашнього кінотеатру, простору для зустрічей із друзями, а часто й повноцінного ліжка для щоденного сну. Попри те, що ми користуємося цим меблевим виробом щодня, під час купівлі більшість із нас припускається прикрих прорахунків.

Обираючи диван під впливом миттєвої емоції, знижок чи красивої картинки в соцмережах, ми ризикуємо роками терпіти побутовий дискомфорт. Дизайнери інтер’єрів називають 7 головних помилок, яких найчастіше припускаються покупці.

1. Головна помилка: вибір дивана виключно із зовнішнього вигляду

Красивий колір оббивки чи ультрамодна форма затьмарюють практичність. Покупці часто закохуються у візуальну картинку в шоурумі, забуваючи про ергономіку, глибину посадки, висоту спинки та наповнювач. У результаті ефектний меблевий виріб виявляється занадто м’яким, у якому «топиться» спина, або ж надто жорстким для довгих вечорів із книжкою. Ергономіка та відповідність вашому тілу мають завжди передувати зовнішньому тренду.

Реклама

2. Ігнорування реального стилю життя та потреб родини

Перед тим як вирушити до магазину за новим диваном, варто чесно відповісти собі на кілька запитань — чи спатимуть на ньому гості, чи купується він як заміна постійному ліжку, чи є в домі маленькі діти або домашні тварини? Купівля дизайнерського білого дивана з делікатної тканини в дім, де живуть дві активні собаки та маленька дитина, обернеться перманентним стресом і швидкою втратою охайного вигляду.

3. Звичка економити на здоровому сні та механізмах трансформації

Міф про те, що диван для щоденного сну обов’язково має бути незручним компромісом, давно розвінчано. Сучасні механізми трансформації разом із якісними ортопедичними матрацами всередині конструкції дозволяють поєднати повноцінне спальне місце з елегантним дизайном у складеному вигляді. Економія на механізмі розкладки та наповнювачі швидко призведе до болю в спині та просідання матеріалу.

4. Неправильний підбір оббивки під щоденні навантаження

Вибір тканини за принципом «подобається на дотик» чи «пасує до штор» часто обертається розчаруванням уже за кілька місяців. Неякісна рогожка швидко скочується кавтунами, дешевий велюр втрачає ворс у місцях найбільшого тертя, а матеріал без захисного просочення вбирає кожну краплю пролитої кави. Для активного побуту слід обирати сучасні технологічні тканини з легким очищенням та високим показником зносостійкості за тест Мартиндейла.

5. Невідповідність масштабу дивана розмірам кімнати

Навіть найрозкішніший модульний кутовий диван виглядатиме безглуздо й тісно, якщо він повністю захаращує простір невеликої вітальні, блокуючи прохід чи дверцята шаф. І навпаки — занадто маленький диван «загубиться» у просторому студійному просторі. Перед купівлею важливо не лише виміряти рулеткою вільний кут, а й замалювати план кімнати з урахуванням габаритів у розкладеному стані.

Реклама

6. Ігнорування прихованого функціоналу та конструктиву

Під мінімалістичною легкою формою можуть ховатися корисні інженерні рішення, місткі короби для білизни, регульовані підголівники, знімні чохли або модулі, які легко переставити під різні сценарії вечора. Легковажне ставлення до каркаса (дешева ДСП замість масиву деревини чи якісної фанери) призведе до того, що диван почне рипіти та хитатися вже за рік експлуатації.

7. Сприйняття дивана як тимчасового елемента

Дехто ставиться до дивана як до чогось недовговічного, що можна легко змінити за пару років. Проте якісні м’які меблі — це серйозна інвестиція на ціле десятиліття. Якщо підходити до вибору з погляду довгострокової перспективи, перевагу варто віддавати класичним, позачасовим формам, витривалим матеріалам та нейтральній базі, яку за потреби легко освіжити стильними декоративними подушками чи пледом.

Новини партнерів