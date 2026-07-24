Гортензія раптом почала зеленіти: садівники назвали головну причину, про яку мало хто знає

Гортензії / © ТСН

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Гортензії вважаються одними з найефектніших літніх декоративних рослин. Їх цінують за великі пишні суцвіття синього, рожевого, білого або фіолетового кольору, які прикрашають сад упродовж кількох місяців. Однак із часом або навіть посеред сезону квіти можуть почати зеленіти. Експерти із садівництва пояснили, чому це відбувається, у яких випадках це є природним процесом, а коли може свідчити про проблеми з рослиною.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

За словами засновниці ферми Rising Iris Farm та ботаніки Рейчел Кемері, найчастіше позеленіння суцвіть не є приводом для занепокоєння. У більшості випадків це природний етап розвитку квітки. Вона пояснює, що яскрава частина гортензії складається не з пелюсток, а з чашолистків — видозмінених листків, які містять хлорофіл. Поки суцвіття тільки розпускається, рожеві, сині чи білі пігменти переважають. Згодом кількість хлорофілу стає більш помітною, через що квіти поступово набувають зеленуватого відтінку.

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Водночас зовнішній вигляд гортензії багато в чому залежить і від її сорту. Деякі різновиди від природи мають зеленуваті суцвіття на початку або впродовж цвітіння. Зокрема, волотисті гортензії Limelight розпускаються світло-зеленувато-білими, а популярний сорт Annabelle спочатку також має зеленуватий відтінок, який згодом змінюється білим. У таких випадках зміна кольору є особливістю сорту, а не ознакою проблем.

Втім, іноді передчасне позеленіння може бути пов’язане зі стресом рослини. Майстер-садівник і власниця ферми в штаті Мен Емілі Скотт зазначає, що причиною можуть стати шкідники або захворювання. Попелиця, павутинні кліщі, цикадки, а також грибкові інфекції здатні послаблювати рослину, через що вона втрачає інтенсивність забарвлення суцвіть.

Експерти також звертають увагу на поширені помилки, які часто пов’язують зі зміною кольору гортензій. Один із найпопулярніших міфів стосується кислотності ґрунту. Рейчел Кемері пояснює, що рівень pH дійсно впливає на забарвлення окремих видів крупнолистих і гірських гортензій, визначаючи, чи будуть квіти синіми або рожевими. Однак зелений колір із кислотністю ґрунту не пов’язаний. Крім того, білі та волотисті сорти взагалі не реагують на зміну pH.

Не підтверджують фахівці й думку про те, що зеленіння спричиняє сильне сонце. За їхніми словами, спека та нестача вологи не роблять квіти зеленими. Якщо рослина страждає від посухи або перегріву, краї суцвіть, навпаки, починають буріти та підсихати.

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Якщо позеленіння пов’язане зі старінням квітки, зупинити цей процес неможливо. Водночас садівники радять підтримувати рослину в хорошому стані, щоб вона довше зберігала яскраве забарвлення. Для цього гортензіям потрібен регулярний глибокий полив, особливо в спекотні літні дні. Для крупнолистих сортів також рекомендують обирати місце, де вранці є сонце, а після обіду — затінок. Додатково допоможе шар мульчі, який довше утримуватиме вологу в ґрунті.

Щоб уникнути передчасної втрати кольору через хвороби чи шкідників, експерти радять регулярно оглядати рослини. Якщо на кущах з’явилися ознаки ураження, можна застосувати органічну олію німу або фунгіциди. Також Емілі Скотт рекомендує провести аналіз ґрунту, якщо рожеві або сині гортензії почали зеленіти раніше звичайного. За її словами, нестача окремих мікроелементів, зокрема заліза та магнію, також може впливати на збереження насиченого кольору суцвіть.

Нагадаємо, якщо гортензії втратили свіжий вигляд під час спеки, не варто панікувати. Фахівці назвали кілька способів, які допоможуть рослинам відновитися і легше пережити спекотні дні.

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