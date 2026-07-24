Науковці створили дрон, який майже неможливо побачити: в чому його секрет

Дрон / © earth.com

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Інженери зі США розробили безпілотник, який людське око майже не здатне розгледіти під час польоту. Незвичайна конструкція використовує не камуфляж чи прозорі матеріали, а особливості роботи людського зору, завдяки чому дрон стає приблизно вдесятеро менш помітним.

Про це пише Earth.com.

Розробку представили інженери Північно-західного університету. На відміну від традиційних квадрокоптерів, новий безпілотник Phantom Twist має лише один пропелер.

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Під час польоту він обертається зі швидкістю від 15 до 25 обертів на секунду. Через це всі елементи конструкції постійно перебувають у русі, а людське око не встигає сформувати чітке зображення. Як результат, дрон перетворюється на ледь помітну напівпрозору «димку».

Чому людське око не бачить безпілотник

Дослідники використали добре відомий ефект розмиття руху. Людському зору потрібно від 50 до 150 мілісекунд, щоб сформувати чітке зображення об’єкта. Якщо предмет рухається швидше, його контури розмиваються.

На відміну від звичайних квадрокоптерів, де обертаються лише лопаті, у Phantom Twist обертається майже вся конструкція, тому нерухомих деталей практично не залишається.

Щоб створити максимально непомітний безпілотник, інженери використали комп’ютерне моделювання.

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Алгоритм проаналізував близько 20 тисяч різних конструкцій, після чого змоделював їхній вигляд на сотні різних видів тла. Система оцінювала, наскільки легко людина могла б помітити кожен із варіантів.

У фінальній версії всі компоненти розташували так, щоб під час обертання вони не утворювали суцільного темного контуру.

Де може знадобитися така технологія

Розробники вважають, що майже невидимий дрон стане корисним для спостереження за дикою природою, дослідження екосистем, моніторингу заповідників, а також інспекції мостів, ліній електропередач та іншої інфраструктури.

Водночас технологія наразі має обмеження. У яскраву сонячну погоду швидке обертання може створювати мерехтіння, яке помічає людське око. Крім того, безпілотник усе ще видає характерний шум двигуна, тому інженери вже працюють над створенням тихішої та ще менш помітної версії.

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Нагадаємо, американський стартап Tornyol розробляє мікродрони зі штучним інтелектом, які можуть самостійно знаходити, переслідувати та збивати комарів у польоті. Технологія базується на аналізі звуку крил комарів за допомогою мікрофонів та ультразвукових датчиків. За розрахунками, десять таких дронів зможуть контролювати 1 км² території. Розробники вважають, що це буде ефективнішим і безпечнішим за хімічні методи боротьби. Перші тести пройшли успішно.

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