Втеча не допомогла: українського футбольного функціонера затримали у Словаччині

Затримання керівника УАФ у Словаччині / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, який роками переховувався від українського правосуддя та перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах.

З огляду на обставини справи та раніше оприлюднену інформацію правоохоронців, ймовірно, йдеться про колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

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За словами Кравченка, затримання відбулося у Братиславі завдяки міжнародному розшуку та співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки.

«Він роками переховувався від українського правосуддя. Але міжнародний розшук і ефективна співпраця з іноземними партнерами дали результат. У Братиславі затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронні органи», — повідомив генеральний прокурор.

За даними слідства, затриманий організував схему незаконного виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього, за версією правоохоронців, укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері.

Руслан Кравченко повідомив, що Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції затриманого.

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«Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту», — зазначив він.

Генпрокурор наголосив, що затримання стало результатом ефективної міжнародної співпраці та запевнив, що українські правоохоронці й надалі домагатимуться повернення осіб, які переховуються за кордоном.

«Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону. Час, відстань, інша країна чи нове життя не скасовують відповідальності», — заявив Кравченко.

Нагадаємо, колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було оголошено в розшук у грудні 2025 року. За даними правоохоронців, розслідування у справі здійснює Служба безпеки України, а датою його зникнення вказано 5 листопада 2025 року.

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Раніше журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що прокуратура готувала Павелку нову підозру у справі про можливу розтрату коштів. За його інформацією, вручити процесуальні документи не вдалося, оскільки той залишив територію України. Журналіст також стверджував, що для перетину державного кордону Павелко нібито скористався фіктивними документами про інвалідність. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів немає.

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