Україна та США готують найбільшу угоду щодо дронів: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готується суттєво наростити далекобійність своїх безпілотників та укласти найбільшу у своїй історії угоду у сфері дронів зі США. Проєкт передбачає не лише вихід на нові дистанції ураження, а й будівництво виробничих потужностей за океаном.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

За його словами, Україна вже розробила чіткий календарний план збільшення дальності своїх апаратів на найближчі роки. Документ щодо другого етапу співпраці зі США у сфері БПЛА майже готовий, і його планують підписати з президентом Дональдом Трампом.

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«Зараз уже і у росіян, і у нас є безпілотники з дальністю польоту понад 3 000 кілометрів. А цього року ми матимемо 4 000 кілометрів. Наступного року — від 5 до 10. Отже, США, я маю на увазі, наближаються до потенційного ворога. Так, і це означає, що, з огляду на відстань, другим питанням стане найважливіша технологія. Це те, що ми маємо, і Америка має чудові технології. Тож наша угода щодо безпілотників — це взаємовигідна ситуація. Ми побудуємо чудовий завод у Сполучених Штатах», — заявив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже ділиться унікальним досвідом сучасної війни з американськими військовими, які завдяки цьому зекономили роки на власні розробки.

Зеленський додав, що Україна прагне укласти найбільшу угоду у сфері безпілотників, насамперед зі США, які вже переймають український досвід. За його словами, Київ постачає партнерам різноманітні повітряні, морські та далекобійні дрони для випробувань і навчань.

Президент зауважив, що американські військові високо оцінюють цю співпрацю та визнають: завдяки українським знанням США змогли значно швидше опанувати технології, на розробку яких у них пішли б десятиліття.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи планує український уряд відправляти команди вітчизняних розробників до США для безкоштовної допомоги в розширенні виробництва, Зеленський запевнив, що йдеться про повноцінний бізнес-альянс приватних компаній.

«Ми хочемо створити виробничий альянс, адже дрони просто не можуть залишатися в ангарах. Це не артилерія. Ви ж знаєте, що дрони на полі бою змінюються кожні шість місяців, а іноді й кожні три», — зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що після підписання угоди приватний сектор обох країн працюватиме та вестиме бізнес спільно. За його словами, головним завданням урядів буде контроль за тим, аби безпілотники не експортувалися до небезпечних країн.

Нагадаємо, Україна може вже найближчими місяцями отримати власні лазерні системи для ураження повітряних цілей. Над їх створенням працюють як фахівці Збройних сил України, так і приватні українські компанії.

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