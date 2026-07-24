Налякали місцевих і спантеличили вчених: на пляжі падають загадкові металеві сфери

Дивні металеві кулі виявились космічним сміттям / © скриншот з відео

Реклама

На початку липня поточного року на пляжі Форрест-Біч в Австралії знайшли шість загадкових металевих куль. Екстрені служби негайно відреагували на незвичайну знахідку та створили навколо об’єктів п’ятдесятиметрову зону безпеки для проведення безпечного розслідування.

Про це пише Daily Galaxy.

Після огляду фахівці Австралійського космічного агентства заявили, що ці сфери найімовірніше є резервуарами високого тиску з невідомої космічної ракети-носія.

Реклама

Незнищенні титанові резервуари

Знайдені на узбережжі Квінсленда металеві сфери спеціально розроблені для безпечного зберігання газів під надзвичайно високим тиском всередині космічних апаратів. Їхня надміцна конструкція дозволяє цим деталям успішно витримувати екстремальні температури та зберігати цілісність навіть тоді, коли сам корабель розпадається під час входження в атмосферу Землі.

«Дуже часто вони виготовляються з чогось на кшталт титану, який дійсно добре виживає. Навіть сильне нагрівання на них ніяк не впливає», — пояснив виконавчий директор Центру вивчення космічного сміття Aerospace Corporation Марлон Сордж, наголосивши на унікальній довговічності подібних титанових компонентів.

Австралія як магніт для уламків

Цей інцидент став лише черговим у довгій низці випадків, коли на територію Австралії падали різноманітні залишки космічних апаратів. Ще 1979 року Західну Австралію засипало уламками американської станції Skylab, 2022 року в Новому Південному Уельсі знайшли частину вантажного корабля SpaceX Dragon, а за рік поблизу Перта виявили деталь від індійського ракетного прискорювача.

Через таку сумну статистику місцеве космічне агентство наполегливо радить громадянам уникати будь-яких контактів із підозрілими об’єктами. Фахівці рекомендують негайно звертатися до місцевої влади, щоб навчені команди могли безпечно оцінити рівень загрози від знахідки.

Реклама

Проблема неконтрольованого падіння

Об’єкти на низькій навколоземній орбіті пролітають над величезними територіями планети, тому під час неконтрольованого повернення визначити точне місце їхнього приземлення залишається надзвичайно складним завданням. Хоча атмосферний опір поступово сповільнює деталі, більшість космічного сміття все ж закінчує свій шлях у водах Світового океану.

«Може здатися дивним, що частини однієї ракети можуть з’явитися в Австралії, Канаді або на фермі в Африці, але це насправді те, чого ми очікуємо», — зазначила виконавча директорка Центру повітряного і космічного права Міссісіпського університету Мішель Хенлон.

«Вони створені витримувати величезний тиск, тому вони також серед тих деталей, які найімовірніше переживуть повернення, і саме тому вони, здається, з’являються так часто», — підкреслила вона.

Для науковців такі вцілілі сфери є не просто незвичайним сміттям, а надзвичайно цінним матеріалом для вивчення реальних пошкоджень від спеки та атмосферного тиску. Дослідники переконані, що покращення систем моніторингу на останніх етапах польоту допомогло б набагато швидше ідентифікувати джерело походження кожного знайденого уламка.

Реклама

Нагадаємо, Китай створив дешеву зброю, здатну спалювати космічні мережі супутників. Дослідники вже передали новітню технологію військовим.

Новини партнерів