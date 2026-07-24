США матимуть дуже небезпечного ворога: Зеленський пояснив, навіщо Америці перемога України

Президент України Володимир Зеленський та MAGA-блогерка Лора Лумер / © скриншот з відео

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Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки є стратегічною інвестицією, яка стримує відродження Радянського Союзу та захищає саму Америку від глобальної небезпеки. Український народ став міцним муром, який не дозволяє російському диктатору об’єднатися з Китаєм і перетворитися на наймогутнішого ворога для вільного світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю відомій американській блогерці Лорі Лумер.

Відродження радянської імперії

За словами українського лідера, на початку повномасштабного вторгнення Україна не мала ані зброї, ані фінансової підтримки від Сполучених Штатів, а світові партнери вагалися у своїх рішеннях. Проте рішучий опір українців показав усьому світу, що російський диктатор не має наміру зупинятися лише на одній країні.

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«Вони хотіли окупувати нас, бо хотіли відбудувати Радянський Союз», — заявив Зеленський.

Президент пояснив, що глобальна ідея Володимира Путіна полягає у поверненні всіх територій колишніх радянських республік, а також у підкоренні європейських країн.

Глобальна загроза для Америки

Якщо Росії вдасться реалізувати свій план із відродження імперії, Сполучені Штати зіткнуться з найнебезпечнішим ворогом у своїй історії. Зеленський попередив, що новий СРСР неодмінно об’єднається з Китаєм, створивши найбільшу у світі імперію з армією, яка перевершуватиме американські збройні сили.

«Це буде найнебезпечніший ворог для Сполучених Штатів, не лише для вашої демократії чи способу життя, а й для бізнесу та приватного сектору», — підкреслив глава держави.

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Україна як захисний мур

У відповідь на запитання про доцільність американських інвестицій у війну, президент назвав Україну стіною, яка стоїть на заваді цим небезпечним мріям російського керівництва. Саме українські захисники зараз стримують утворення глобальної антиамериканської коаліції.

Він нагадав, що Сполучені Штати мають бізнес та серйозний вплив у Європі, які опиняться під загрозою в разі успіху російських планів.

«Це мур. Ви заплатили за цю стіну, і тому вони не можуть знову отримати СРСР і стати найбільшим ворогом для США», — підсумував Зеленський.

Він наголосив, що фінансова допомога та зброя від США дійсно коштують дорого, проте саме завдяки цим інвестиціям Америка захищає себе від появи надпотужного ворога.

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Нагадаємо, напередодні Лора Лумер відвідала пошкоджену російською атакою Києво-Печерську лавру. Після цього прихильниця Трампа рознесла російського диктатора та заявила про лицемірство Москви.

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