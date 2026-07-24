РФ знайшла виправдання удару по Київщині: цинічна заява Міноборони

Кремль / © Associated Press

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Міністерство оборони РФ оприлюднило цинічну заяву щодо повітряного удару по виставці зброї на Київщині, намагаючись виправдати чергову атаку.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

РФ атакувала Київщину — що заявили в Кремлі

Зокрема, росіяни стверджують, що завдали «групового удару» по об’єкту в передмісті Києва. Свій удар у Кремлі цинічно виправдовують тим, що на заході нібито демонстрували БпЛА, які «використовуються для ударів по цивільних об’єктах Росії».

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У своїй заяві російське відомство також стверджує, що в момент удару на майданчику нібито перебували українські розробники дронів, представники Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та співробітники спецслужб.

РФ атакувала Київщину — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.

У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.

А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.

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