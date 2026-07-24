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РФ знайшла виправдання удару по Київщині: цинічна заява Міноборони
Після удару по Київщині Міноборони РФ зробило цинічну заяву.
Міністерство оборони РФ оприлюднило цинічну заяву щодо повітряного удару по виставці зброї на Київщині, намагаючись виправдати чергову атаку.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
РФ атакувала Київщину — що заявили в Кремлі
Зокрема, росіяни стверджують, що завдали «групового удару» по об’єкту в передмісті Києва. Свій удар у Кремлі цинічно виправдовують тим, що на заході нібито демонстрували БпЛА, які «використовуються для ударів по цивільних об’єктах Росії».
У своїй заяві російське відомство також стверджує, що в момент удару на майданчику нібито перебували українські розробники дронів, представники Командування Сил безпілотних систем ЗСУ та співробітники спецслужб.
РФ атакувала Київщину — останні новини
Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.
У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.
А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.