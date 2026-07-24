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Меган Маркл розповіла про нове захоплення її сина — принца Арчі
Принцу Арчі лише сім років, але, судячи з публікації його матері в соціальних мережах, він може мати блискуче майбутнє в авіаційній галузі.
Меган Маркл поділилася в Instagram подробицями сімейного відпочинку в Європі, опублікувавши кілька фотографій своїх дітей принца Арчі та принцеси Лілібет та свого чоловіка принца Гаррі.
На одній із фотографій Арчі сидить у кабіні пілота за штурвалом і має спокійний та зібраний вигляд, впевнено керуючи літаком. Навколо нього перебувають інші пілоти та персонал, які спостерігають за маленьким принцом та допомагають йому керувати літальним апаратом.
Арчі був одягнений у сині джинси, червоно-білу футболку та синій капітанський кашкет, мав розслаблений вигляд, тримаючи руки на кермовому механізмі. Меган додала кілька інших знімків своїх маленьких дітей, які насолоджуються сонцем у Португалії, перед візитом до Великої Британії.
В останні роки Арчі захопився різними хобі та відкрив для себе особливу любов до конструкторів Lego, про що Гаррі розповів під час візиту до Бірмінгемської дитячої лікарні. Крім любові до конструктора Lego, Арчі також відомий тим, що бере уроки серфінгу, слідуючи стопами свого батька, який є затятим серфером.