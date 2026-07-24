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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
3593
Час на прочитання
2 хв

Накриті тіла, понівечені будинки і авто: що відбувається на місці удару по полігону під Києвом (фото, відео)

Росіяни атакували приватний полігон, де відбулась виставка дронів. Відомо про 10 загиблих та ще 100 поранених.

Автори публікації
Дмитро Фурдак Фото автора: Роман Бойко Роман Бойко
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Наслідки російської атаки

Наслідки російської атаки / © ТСН

У Київській області дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про ракетний удар під час виставки систем БпЛА

Десять загиблих і сто поранених — такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко. Внаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби, повідомили в КОВА.

За страшною іронією долі, виставка систем БпЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу — Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у Мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. ТСН такого підтвердження не має. Але очевидно, що в таких подіях беруть участь десятки людей, які знають місце та час їхнього проведення.

Офіс генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. Водночас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу, і чи були оцінені всі ризики в умовах війни.

Наслідки атаки / © ТСН

Наслідки атаки / © ТСН

ТСН побувала на місці трагедії: що кажуть про обстріл

Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак побував на місці трагедії. Він зазначив, що все сталось поблизу Житомирської траси на Київщині.

«Тут понівечено десятки будинків, десятки автомобілів. І найстрашніше — ми на власні очі бачили мінімум чотири накритих тіла. Місцеві кажуть, що чули три вибухи — посипалися вікна та двері. На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці», — каже кореспондент ТСН.

Він зазначив, що під удар потрапив приватний полігон-стрільбище, де вирішили провести показ техніки БпЛА та супутніх товарів. Поки на місці працюють фахівці, які вивчають подробиці та обставини трагедії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НАЖИВО ДЕНЬ 24 ЛИПНЯ - П'ЯТНИЦЯ

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Дата публікації
Кількість переглядів
3593
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