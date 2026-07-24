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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
345
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РФ вгатила по пасажирському потягу: в "Укрзалізниці" розкрили деталі атаки на Дніпропетровщині

Російські військові атакували пасажирський поїзд на Дніпропетровщині.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині:

Атака РФ по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині / © Укрзалізниця

На Дніпропетровщині 24 липня російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Люди не постраждали, бо їх устигли вчасно евакуювати.

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо

У компанії пояснили, що людей урятувала моніторингова група. Вона вчасно помітила небезпеку та попередила бригаду поїзда, тож залізничники та пасажири встигли вийти з вагонів до удару.

Наразі залізничники ліквідовують наслідки атаки та організовують подальший рух. У компанії наголосили, що фахівці працюють над тим, аби пасажири продовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися станцій призначення з мінімальною затримкою.

Атака РФ по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині / © Укрзалізниця

Атака РФ по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині / © Укрзалізниця

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, посеред дня на столицю запустили ракети. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей. У Києві було чути сильні вибухи.

Також російські війська ударили балістикою по Київщині, поціливши в локацію, де проходив захід для представників оборонки. Унаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще близько сотні отримали поранення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
345
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