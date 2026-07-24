- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вгатила по пасажирському потягу: в "Укрзалізниці" розкрили деталі атаки на Дніпропетровщині
Російські військові атакували пасажирський поїзд на Дніпропетровщині.
На Дніпропетровщині 24 липня російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Люди не постраждали, бо їх устигли вчасно евакуювати.
Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».
Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо
У компанії пояснили, що людей урятувала моніторингова група. Вона вчасно помітила небезпеку та попередила бригаду поїзда, тож залізничники та пасажири встигли вийти з вагонів до удару.
Наразі залізничники ліквідовують наслідки атаки та організовують подальший рух. У компанії наголосили, що фахівці працюють над тим, аби пасажири продовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися станцій призначення з мінімальною затримкою.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, посеред дня на столицю запустили ракети. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей. У Києві було чути сильні вибухи.
Також російські війська ударили балістикою по Київщині, поціливши в локацію, де проходив захід для представників оборонки. Унаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще близько сотні отримали поранення.