РФ вгатила по пасажирському потягу: в "Укрзалізниці" розкрили деталі атаки на Дніпропетровщині

Атака РФ по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині / © Укрзалізниця

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На Дніпропетровщині 24 липня російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда. Люди не постраждали, бо їх устигли вчасно евакуювати.

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо

У компанії пояснили, що людей урятувала моніторингова група. Вона вчасно помітила небезпеку та попередила бригаду поїзда, тож залізничники та пасажири встигли вийти з вагонів до удару.

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Наразі залізничники ліквідовують наслідки атаки та організовують подальший рух. У компанії наголосили, що фахівці працюють над тим, аби пасажири продовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися станцій призначення з мінімальною затримкою.

Атака РФ по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині / © Укрзалізниця

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