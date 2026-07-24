Який милий: друга леді США вперше показала новонародженого сина

Уша і Джей Ді Венси з дітьми

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Друга леді США Уша Венс опублікувала в Instagram перші світлини свого новонародженого сина Алека Ніла Венса. На знімках вона та її чоловік віцепрезидент Джей Ді Венс намагаються зробити спільний портрет із чотирма дітьми.

«Дякуємо за всі добрі побажання, адже ми освоюємося як сім’я з шести осіб. Знайомтеся, Алек — і насолоджуйтеся цими спробами зробити гідне сімейне фото з чотирма дітьми!» — написала Уша.

Син Венсів

На одному з кадрів родина позувала на світлому дивані. Джей Ді тримав новонародженого сина на руках, а поруч сиділи Уша та їхні старші діти — дев’ятирічний Юен, шестирічний Вівек і чотирирічна Мірабель. Зробити ідеальний портрет вдалося не одразу: один із хлопчиків позіхав чи кричав, дівчинка робила кумедну гримасу, а маленький Алек плакав.

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Родина Венсів

Для сімейної фотосесії Уша обрала молочну сукню з короткими рукавами і білі туфлі на невисоких підборах. Друга леді залишила пряме темне волосся розпущеним і зробила легкий природний макіяж.

Родина Венсів

Нагадаємо, Алек Ніл Венс народився 19 липня у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Після пологів подружжя повідомило, що мама й дитина почуваються добре. Малюк став четвертою дитиною Уші та Джея Ді Венсів.

Це перший за понад 150 років випадок, коли дитина народилася у чинного віцепрезидента США. Попередній стався 1870 року в родині віцепрезидента Шайлера Колфакса.

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