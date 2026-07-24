Ще один воєнний злочин РФ: окупанти знищили консульство Латвії на Донеччині

Росія атакувала почесне консульство Латвії у Словʼянську / © Укрінформ

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Російські окупаційні війська знищили приміщення Почесного консульства Латвійської Республіки у Слов’янську, що на Донеччині. На черговий акт варварства РФ рішуче відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Знищення офісу почесного консульства Латвії у Слов’янську — це ще один воєнний злочин Росії. Латвія стоїть поруч з Україною», — наголосив латвійський лідер у соцмережі X.

Попри ворожий удар і руйнування дипломатичної будівлі, Рига не планує згортати свою діяльність у регіоні. Рінкевичс підкреслив, що Латвія продовжуватиме всіляко підтримувати роботу свого почесного консула у Слов’янську Олександра Павенка.

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Також президент Латвійської Республіки висловив солідарність із кожним, «хто залишається на передовій, допомагаючи своєму народу» у протистоянні російській агресії.

На атаку консульства відреагував і Надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні Андрейс Пілдеговічс.

«Росія сіє смерть і руйнування, руйнуючи будівлі та наражаючи на небезпеку тисячі мирних жителів, але вона не зламає дух свободи України та не зупинить підтримку Латвії!», — написав він.

Дипломат запевнив, що після обстрілу почесний консул у Слов’янську Олександр Павенко продовжує свою роботу. «Донбас — це Україна», — підсумував Пілдеговічс.

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Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російську атаку на дипломатичну установу ще одним прикладом кричущого порушення Росією міжнародного права та ігнорування захисту цивільних осіб та консульських приміщень.

«Ми негайно повідомимо відповідні державні органи та докладемо всіх зусиль, щоб винних у цьому варварському акті було встановлено та притягнуто до відповідальності. Ми закликаємо до рішучої міжнародної відповіді на такий терор», — написав Сибіга.

На російські удари по Київській області та Слов’янську відреагувала і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Це вкотре доводить її повну зневагу до дипломатії. Європа повністю солідарна з Латвією та Україною. Росія програє війну, яку сама розпочала, і все частіше атакує мирних жителів у відчайдушній спробі придушити дух України. Але дух України незламний. Як і рішучість Європи підтримувати оборону України», — написала вона в X.

Нагадаємо, зранку 24 липня російська армія вдарила авіабомбами по Слов’янську Донецької області. Є загиблі та багато поранених.

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