"Ніколи не вживав кокаїн із Макроном": Зеленський розніс абсурдний фейк Кремля в інтерв'ю з блогеркою зі США

Володимир Зеленський з Лорою Лумер / © Соцмережа X

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Президент України Володимир Зеленський спростував твердження російської пропаганди про те, що він нібито вживав кокаїн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській політичній активістці та блогерці Лорі Лумер.

«Я ніколи не вживав кокаїн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном», — заявив глава держави.

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Зазначимо, американська блогерка Лора Лумер, наближена до американського лідера Дональда Трампа, взяла інтвер’ю в президента України Володимира Зеленського. Про це вона повідомила у соцмережі Х 23 липня.

«Щойно взяла інтерв’ю у президента Зеленського у Маріїнському палаці в Україні. Всі питання були поставлені без обмежень, і я не соромилася у висловлюваннях. Повне інтерв’ю незабаром!», — написала Лумер.

Нагадаємо, в Офісі президента Франції Емманюеля Макрона відреагували на черговий фейк, який розповсюджують російські пропагандисти. Цього разу брехня стосувалася візиту лідерів «коаліції рішучих» до Києва 10 травня 2025 року. На відео зустрічі Макрон у компанії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца швидко забирає зі столу щось біле, схоже на папірець або серветку, й кладе до кишені. Це стало приводом для численних дописів із припущеннями, що політики нібито намагались приховати пакетик із кокаїном.

«Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайна серветка виглядає як наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції, як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними проти маніпуляцій», — йдеться у повідомленні Офісу президента Франції.

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Експерти зазначають, що подібні маніпуляції — частина ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію західних лідерів і зниження довіри до міжнародної підтримки України.

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