Не 100 і навіть не 120 років: вчені вирахували шокувальну межу людського життя

Вчені знайшли обмеження тривалості життя у генах людини

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Дослідники з’ясували, що головною невідворотною причиною природного старіння та смерті є поступове накопичення соматичних мутацій у ДНК під час поділу клітин. Навіть якщо медицина майбутнього зможе подолати всі інші хвороби, саме ці крихітні генетичні помилки встановлять остаточний ліміт для людського довголіття.

Про це пише Metro.

Соматичні мутації як межа життя

Як пояснюють дослідники, з віком у нашому організмі неминуче накопичуються випадкові помилки в ДНК, які виникають щоразу під час клітинного поділу. Більшість із цих дрібних змін є абсолютно нешкідливими, проте з часом їхня величезна кількість починає суттєво порушувати нормальне функціонування організму.

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Зрештою такий збій призводить до поступової відмови внутрішніх органів, а в деяких випадках ці мутації здатні спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

«Наша модель оцінює, як лише цей процес впливає на тривалість життя, повільно виснажуючи клітини в тканинах», — пояснили дослідники.

Теоретичний максимум довголіття

Щоб знайти абсолютну межу, науковці створили спеціальну математичну модель старіння людини, яка базується виключно на впливі соматичних мутацій. Вчені припустили фантастичний сценарій, за якого передова медицина навчилася лікувати абсолютно всі інші вікові зміни та хвороби.

«Якщо медицина зможе лікувати все, крім цих соматичних мутацій, середня тривалість життя коливатиметься від 146 до 194 років, залежно від точної моделі», — зазначили дослідники.

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Чи можливе реальне омолодження

На жаль, досягти такого вражаючого віку найближчим часом не вдасться, оскільки різні органи нашого тіла мають неоднакову здатність протистояти старінню. Якщо клітини шкіри та печінки постійно оновлюються і можуть працювати довше, то клітини мозку і серця є здебільшого незамінними та продовжуватимуть накопичувати фатальні мутації.

Ці висновки можуть стати справжнім розчаруванням для шукачів вічної молодості, таких як американський мільярдер Браян Джонсон. Підприємець витрачає мільйони доларів на екстравагантні методики антистаріння, сподіваючись повернути своєму організму біологічні показники вісімнадцятирічного юнака.

Водночас американська компанія Life Biosciences нещодавно отримала перший в історії дозвіл від управління FDA на проведення випробувань з омолодження на людях. Їхня новаторська терапія спрямована на відновлення пошкодженого зорового нерва, що виникає через глаукому та інші вікові проблеми.

Експерти вважають це дослідження унікальною можливістю перевірити, чи здатна подібна терапія омолодження ефективно повернути назад руйнівні наслідки вікових захворювань.

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Нагадаємо, вчені знайшли рідкісну генетичну хворобу, через яку люди старіють набагато швидше. Це дослідження вперше показало, як «біологічний годинник» у нашій ДНК впливає на появу старечих хвороб. Тож у майбутньому може бути знайдено спосіб впливати на старіння людини.

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