Старіння молодих поколінь: дослідження виявило тривожну тенденцію

Старіння

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Нове наукове дослідження показало, що люди з молодших поколінь можуть мати вищий рівень біологічного старіння, ніж їхні батьки та дідусі й бабусі в тому ж віці. Про це свідчать аналізи показників крові.

Деталі описує видання Science Alert.

Що втановили науковці

Йдеться не про фактичний вік, а про так зване біологічне старіння — коли організм «зношується» швидше або повільніше залежно від стану здоров’я та біомаркерів.

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Дослідники проаналізували дані десятків тисяч людей у Великій Британії та США, порівнюючи різні покоління. Вони використовували показник PhenoAge, який враховує низку маркерів крові, зокрема рівень запалення, глюкози та інші показники роботи організму.

Результати показали: у людей, народжених пізніше, біологічний «вік» у середньому вищий, ніж у попередніх поколінь того ж хронологічного віку. У деяких групах різниця сягала майже двократного зростання показників старіння.

«Наші результати дослідження показали, що різниця у віці може бути особливо важливою для розуміння раку з раннім початком та зростанням захворюваності, такого як колоректальний рак та рак матки. А також для раку зі значним незрозумілим ризиком, такого як рак легенів», — пишуть автори експерименту.

Метою дослідників є розуміння, як сучасне середовище стає біологічно вбудованим у ризик раку, трансформуючи профілактику від широких рекомендацій до персоналізованих втручань.

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Дослідники наголошують, що причин може бути багато: спосіб життя, довкілля, харчування та інші фактори. Остаточних висновків поки немає, але робота допомагає краще зрозуміти, як сучасні умови впливають на здоров’я молодших поколінь.

Раніше йшлося про те, що у харчуванні впливає на здорове старіння і довголіття. Фахівці радять скоротити в раціоні ультраоброблені продукти, фастфуд і ковбасні вироби, а також солодкі напої та випічку з білого борошна. До небажаних також відносять смажену їжу, надлишок солі та алкоголь — усе це може прискорювати запальні процеси в організмі й впливати на здоров’я в довгостроковій перспективі. Експерти наголошують: повністю відмовлятися не обов’язково, але важливо контролювати споживання.

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