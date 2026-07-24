ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
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Після атаки на виставку дронів розвідник назвав головну помилку організаторів — подробиці

Червінський вважає, що правоохоронці могли запобігти проведенню події у відкритому форматі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Ракета

Ракета / © Associated Press

Після російського удару по виставці озброєння на Київщині військовий, контррозвідник і полковник СБУ Роман Червінський заявив, що подібні заходи не можна анонсувати у відкритому доступі. На його думку, виробників дронів та представників оборонної сфери необхідно збирати лише з дотриманням конспірації та посилених заходів безпеки.

Про це він сказав в ефірі «Київ 24».

За словами Червінського, інформація про проведення виставки була оприлюднена в соціальних мережах та інших відкритих джерелах ще до початку заходу.

«Цей захід був проведений публічно, і оголошення про його проведення було розміщено в соціальних мережах, в інтернеті і у відкритих джерелах», — сказав він.

На думку полковника СБУ, саме такі події потребують максимальної секретності.

Контррозвідник наголосив, що функція Служби безпеки України полягає не лише у розслідуванні наслідків атак, а й у їхньому попередженні.

«Служба безпеки України працює не лише на виявлення і документування злочинів, а й на їх упередження. Питання національної безпеки — це і є питання СБУ», — зазначив Червінський.

Він вважає, що правоохоронці повинні були завчасно оцінити ризики та не допустити проведення такого заходу в густонаселеному районі.

Червінський нагадав, що після перших російських ударів по казармах, гуртожитках і місцях розміщення військових на початку повномасштабного вторгнення були запроваджені обмеження.

За його словами, відповідні документи забороняли масове скупчення військовослужбовців та працівників оборонної галузі в одному місці.

«Вже тоді були винесені розпорядчі документи, які забороняли збір в одному місці військовослужбовців або людей, пов’язаних з обороною України», — наголосив він.

Водночас Червінський підкреслив, що проведення виставок і презентацій продукції оборонної промисловості є необхідним. Однак, за його словами, такі заходи повинні організовуватися лише із суворим дотриманням правил безпеки та нерозголошення інформації.

«Виробники дронів повинні виробляти, показувати свою продукцію, випробовувати її. Але це потрібно робити лише з дотриманням певних умов конспірації та нерозголошення інформації», — заявив контррозвідник.

Він додав, що контроль за дотриманням цих вимог має бути одним із пріоритетних завдань правоохоронної системи.

РФ атакувала Київщину — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.

У Генштабі заявили, що обстріляний комплекс на Київщині не належить Силам оборони.

А Юрій Ігнат додав, що в Київській області удар припав на приватний спорткомплекс, який не пов’язаний із ЗСУ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
513
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