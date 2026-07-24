У Генштабі відреагували на смертельний удар по комплексу на Київщині: що заявили

Ракета / © Associated Press

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У Збройних силах України відреагували на резонансний обстріл приватного комплексу в Київській області, де під час масового заходу пролунали вибухи.

Про це пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила у коментарі «Суспільному».

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У відомстві уточнили, що приватний комплекс, який опинився під ворожим ударом, є суто цивільним об’єктом і жодного стосунку до сфери управління Сил оборони не має.

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У пресслужбі також нагадали, що в умовах війни організатори заходів зобов’язані дбати про безпеку та закликати людей проходити в укриття.

«Водночас слід наголосити, що, незалежно від форми власності і підпорядкування, під час організації і проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття», — йдеться у заяві Генерального штабу.

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Нагадаємо, посеред дня на Київ запустили ракети. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей.

Згодом ми писали, що вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка зброї. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинули, близько 100 — поранені.

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Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки балістичного удару по Київщині. За його словами, рятувальна операція ще триває. Який саме об’єкт опинився під ударом, глава держави не уточнив.

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