Атака РФ. / © Володимир Зеленський

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Посеред дня 24 липня Росія вдарила ракетами по Київській області. Загинуло щонайменше шість людей. Десятки травмованих. На місці «прильотів» триває рятувальна операція.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З його слів, зараз триває рятувальна операція після удару російських ракет. Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби», — наголосив глава держави.

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Президент наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирне населення, повністю ігноруючи як міжнародне право, так і базові людські цінності. Водночас глава держави додав, що від рішень міжнародних партнерів безпосередньо залежить захист життів українців.

«Важливо, щоб партнери повністю усвідомлювали: від них також залежить захист життя. Ракети для Patriot — це пріоритет номер один», — наголосив президент.

Як повідомлялося, посеред дня на столицю запустили ракети. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ декількох швидкісних цілей. У Києві було чути сильні вибухи.

Стало відомо, що РФ вдарила по полігону під час виставки озброєння, яка відбувала у Київській області. За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби.

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