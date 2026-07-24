Олена Тополя розповіла про опіку над дітьми після розлучення та хто забезпечує їх фінансово

Олена та Тарас Тополі і їхні діти / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно розсекретила суми своїх гонорарів, розкрила подробиці опіки над їхніми з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею дітьми.

Колишнє подружжя виховує двох синів та доньку. Олена Тополя в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що діти після розлучення живуть з нею. Однак вона жодним чином не перешкоджає їхньому спілкуванню з батьком. Артистка говорить, що Тарас Тополя підтримує зв’язок із синами та донькою. Іноді Марійка залишається ночувати в тата, а от хлопчики віддають перевагу бути з мамою.

«Дітки живуть зі мною, іноді Тарас забирає Марійку ночувати до себе. Звісно, вони потребують спілкування цього, я б сказала потребують більше саме спілкування та проводження часу. Але є робота, різні тури і все інше. Це, в принципі, завжди було, тому для дітей це не новина. Хлопці зараз вже юнаки, їм треба побільше погуляти, друзів додому запросити, то ми вдома влаштовуємо їхні зустрічі. Я не перешкоджаю, але вони самі обирають так», — говорить артистка.

Реклама

Олена та Тарас Тополі і їхні діти / © instagram.com/alyoshasinger

Щодо фінансового забезпечення дітей, то це обов’язок Тараса Тополі. Однак Олена Тополя теж покриває потреби синів та доньки. За словами артистки, вона оплачує те, що хоче дати дітям.

«Так, він забезпечує дітей, але є речі, які я сама теж. Я сама заробляю, сама себе забезпечую і забезпечую все, що я хочу сама дати дітям. Я ні в кого нічого не питаю, я просто це роблю і все», — запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя натякнула, коли почав руйнуватися їхній із Тарасом Тополею шлюб. Також артистка заговорила про те, коли вони насправді розійшлися.

Новини партнерів