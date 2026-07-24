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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
2 хв

"Не ігноруйте повітряні тривоги": екстрасенс попередив, що чекає на Київ найближчим часом

Екстрасенс звернувся до мешканців Києва.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський поділився своїм баченням розвитку подій в Україні та висловився про ситуацію в Києві. За його словами, найближчим часом жителям столиці варто бути особливо уважними до власної безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Під час свого звернення на YouTube-каналі Завидовський заявив, що найбільше прагне якнайшвидшого закінчення війни, однак закликав українців наразі не втрачати пильності.

«Я відчуваю, що ця війна дійсно може завершитися. І дай Боже, щоб це сталося якнайшвидше. Але доки вона триває, не можна нехтувати власною безпекою», — каже він.

За словами екстрасенса, особливо це стосується жителів Києва, які останнім часом регулярно потерпають від російських атак.

«Не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе та своїх близьких», — наголосив ясновидець.

Також Завидовський відповів на закиди підписників, які запитують, чому він не може вплинути на перебіг війни.

«Мені часто пишуть: „Чому ти не зупиниш цю війну?“ Вибачте, але я не настільки сильний. Я не можу зупинити всі ці процеси. Я прошу вищі сили, щоб вони допомогли зупинити це. Але я теж проста смертна людина. Якби це було в моїх силах, ця війна ніколи б не почалася», — каже він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
360
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