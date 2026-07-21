Не лише кофеїн: вчені з’ясували, як кава може допомагати боротися зі старінням

Кава / © unsplash.com

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Науковці з Техаського коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук Техаського університету A&M виявили можливий механізм, який пояснює, чому вживання кави протягом багатьох років пов’язують зі здоровішим старінням і нижчим ризиком розвитку низки хронічних захворювань.

Про це повідомило видання Science Daily.

Попередні великі дослідження неодноразово показували, що люди, які регулярно п’ють каву, рідше стикаються з хворобою Альцгеймера, хворобою Паркінсона та деякими порушеннями обміну речовин. Водночас досі залишалося незрозумілим, які саме біологічні процеси можуть пояснювати цей зв’язок.

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У новій роботі дослідники звернули увагу на рецептор NR4A1, який бере участь у реакції організму на стрес і пошкодження тканин. Раніше науковці вже називали його своєрідним «сенсором поживних речовин», оскільки він може реагувати на сполуки, що надходять із їжею.

За словами керівника дослідження, професора ветеринарної токсикології Стівена Сейфа, якщо тканини організму зазнають ушкодження, рецептор NR4A1 активується та допомагає зменшити ці пошкодження. Якщо ж цей рецептор видалити, ушкодження стають більш вираженими.

«Дослідження пов’язують NR4A1 із запаленням, метаболізмом та відновленням тканин. Кожен з цих процесів тісно пов’язаний зі старінням, включаючи рак, нейродегенеративні захворювання та порушення обміну речовин», — йдеться в статті.

Під час дослідження вчені встановили, що кілька природних сполук, які містяться в каві, можуть зв’язуватися з рецептором NR4A1 та змінювати його активність. Найбільшу активність продемонстрували полігідроксильні та поліфенольні сполуки, зокрема кавова кислота.

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У лабораторних моделях ці сполуки зменшували пошкодження клітин і пригнічували ріст ракових клітин. Коли ж дослідники видалили рецептор NR4A1 із клітин, ці захисні ефекти зникли. На думку авторів роботи, це свідчить про те, що рецептор NR4A1 може опосередковувати принаймні частину біологічних ефектів сполук кави.

Дослідження також показало, що в лабораторних моделях полігідроксильні та поліфенольні сполуки виявилися активнішими за кофеїн у взаємодії з рецептором NR4A1. За словами дослідників, це може пояснювати, чому в популяційних дослідженнях як кава з кофеїном, так і кава без кофеїну пов’язуються зі схожою користю для здоров’я.

Автори наголошують, що кава є складною сумішшю біологічно активних речовин, а її вплив на організм, імовірно, пов’язаний із кількома біологічними механізмами. На їхню думку, взаємодія сполук кави з рецептором NR4A1 може бути лише одним із таких шляхів.

Водночас науковці підкреслюють, що отримані результати не доводять причинно-наслідкового зв’язку між вживанням кави та профілактикою захворювань у людей. Дослідження було присвячене вивченню біологічних механізмів, тому необхідні подальші роботи, щоб оцінити, наскільки важливим є виявлений зв’язок.

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Команда також вивчає синтетичні сполуки, які сильніше взаємодіють із рецептором NR4A1, ніж природні харчові речовини. Дослідники планують оцінити їхній потенціал для розробки можливих методів лікування раку та інших захворювань, у розвитку яких бере участь цей рецептор.

Нагадаємо, раніше новий звіт американських кардіологів дав несподівану відповідь на запитання, чи справді кава шкодить серцю. Водночас фахівці назвали продукти, які становлять для серцево-судинної системи значно більшу небезпеку.

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