Маша Єфросиніна показала 22-річну доньку-випускницю і зі сльозами на очах зробила важливу заяву

Маша Єфросиніна з донькою / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна показала 22-річну доньку-випускницю від чоловіка, бізнесмена-військового Тимура Хромаєва.

Днями вся родина вирушила до Іспанії. Знаменитість вирішила поєднати відпочинок із важливлю подією. Так, цьогоріч донька Єфросиніної та Хромаєва є випускницею. Нана закінчила приватний університет у Мадриді, де вона опановувала магістерську заяву з міжнародного розвитку.

«Спланували ми цю відпустку виключно до однієї важливої події для нашої родини…», — ділиться знаменитість.

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Донька Маші Єфросиніної закінчила університет / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна вже показала Нану в мантії випускниці та з конфедераткою. Ведуча опублікувала кадри, як доньці урочисто вручали диплом. Під час цього важливого моменту Маша Єфросиніна не змога стримати сліз. Ведуча говорить, що її донька тепер офіційно розпочала доросле життя.

«Наша донька Нана закінчила магістратуру та випустилась в доросле життя. І я досі не можу це усвідомити», — ділиться знаменитість.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вже показала, як із чоловіком та двома дітьми проводить час в Іспанії. Родина насолоджується моментами, які переживає у повному складі.

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