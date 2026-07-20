Юрій Нікітін на рідкісних кадрах показав енергійну 95-річну маму і ніжно привітав її з важливим святом

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін вперше за тривалий час показав свою маму Людмилу Андріївну.

Кадрами з близькою людиною він поділився не просто так. Річ у тім, що в Людмили Андріївни день народження. Ба більше, цьогоріч у неї ще й ювілей. Мамі Юрія Нікітіна, на яку він дуже схожий, виповнюється 95 років. Тож, продюсер в Instagram привітав близьку людину.

Знаменитість показав кадри зі святкування дня народження мами. Людмила Андріївна зібрала всіх близьких у закладі. Там мама Юрія Нікітіна не сиділа на одному місці. Вона залюбки розважалась із гостями, танцювала та брала участь у різних активностях.

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Мама Юрія Нікітіна

«З днем народження, моя люба! Тобі сьогодні 95 — вау! Але ти така молода душею, енергійна й натхненна, що багатьом сучасним тридцятирічним можна ставити тебе у приклад», — говорить продюсер.

За словами Юрія Нікітіна, його мама за свій життєвий шлях багато чого пережила. Однак вона ніколи не втрачала жагу до життя та завжди до всього ставилась з любов’ю. Продюсер припускає, що це й є секрет її довголіття. Тож, Юрій Нікітін й надалі бажає їй радіти всьому довкола, а він буде надійною опорою та підтримкою.

Мама Юрія Нікітіна

«Мало хто сьогодні може по-справжньому усвідомити, яке непросте життя ти прожила: голод, окупація, комунізм… Та, попри всі випробування, ти зберегла неймовірне бажання жити, радіти кожному дню й любити все, що тебе оточує. І я думаю, що саме любов, яка живе у твоєму великому серці, і є тим головним секретним інгредієнтом твого довголіття. Тож радій, мрій, надихайся, кохай і продовжуй дарувати своє світло всім нам. Люблю тебе безмежно і дякую тобі за все, моя рідна, моя матусю», — звернувся до мами продюсер.

Нагадаємо, нещодавно у родині акторки Ольги Сумської було важливе свято. У чоловіка артистки Віталія Борисюка був день народження. Знаменитість емоційно вітала коханого та хизувалась його талантом.

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