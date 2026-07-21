Стріляли у вікно через мову: у Польщі українські біженці зазнали нападу у власній квартирі

Вікно, в яке влучила куля / © Threads

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У Польщі стався черговий мовний інцидент проти українських біженців. Невідомий відкрив вогонь по вікнах квартири, де перебували українці, через те, що вони спілкувалися рідною мовою.

Про це у соцмережі Threads розповіла постраждала українка.

За словами дівчини, під час спокійного відпочинку вдома вони з родиною раптово почули гучний звук та тріск битого скла.

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З’ясувалося, що невідомий вистрілив у вікно їхньої квартири — куля пробила перший шар склопакета. Постраждалі одразу викликали поліцію за номером 112, проте під час очікування правоохоронців, приблизно через 40 хвилин, пролунав другий постріл.

Українка наголошує, що цей напад не схожий на випадковість, адже тиждень тому цей самий чоловік викрикував на адресу українців ксенофобські образи та вимоги «повертатися додому».

Місце влучання кулі / © Threads

«Приблизно тиждень тому цей чоловік кричав про „**ану Україну“ та українців, щоб вони „спердаляли“. А сьогодні ми просто говорили українською — і в наше вікно стріляють. Ти приїжджаєш до Польщі, бо хочеш бути в безпеці, а потім сидиш у своїй квартирі й чуєш звук, який нагадує вибухи», — поділилася біженка.

За словами дівчини, на приїзд поліції довелося чекати близько двох годин. Правоохоронці прибули на місце лише після того, як власник орендованого житла надав події публічного розголосу в Мережі.

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Наразі постраждалі намагаються оговтатися від шоку та сподіваються на належне розслідування справи.

У Польщі почастішали напади на українців — останні новини

Раніше ми писали про те, що масштаби агресії проти українців у країні від початку 2026-го значно зросли. За даними Головного управління поліції, лише за першу половину 2026-го було подано 180 заяв від громадян України про «злочини на ґрунті ненависті».

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