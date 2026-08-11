На рідну землю повертається «батько» українських націоналістів: у Роттердамі ексгумували останки Коновальця

Ексгумація останків Євгена Коновальця / © Офіс президента України

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Україна почала перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН), члена й голови Стрілецької Ради полковника Євгена Коновальця. У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію його останків.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Президент України Володимир Зеленський доручив вирішувати організаційні питання команді Офісу глави держави, Міністерству закордонних справ та Українському інституту національної пам’яті.

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У церемонії взяли участь: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і «Пласту», Української стрілецької громади Канади та Українського національного об’єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

За інформацією ОП, церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Що відомо про Євгена Коновальця

Євген Коновалець — один із ідеологів українського націоналізму, полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, член і голова Стрілецької Ради. Він є засновником і першим головою Організації українських націоналістів (1929–1938).

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Родом із с. Зашків (нині Жовківський район, Львівська область). Зі студентських років вів активну громадсько-політичну діяльність. Один з лідерів українського студентського руху. 1923 року був браний до складу головної управи Українського Студентського Союзу, де належав до національно-демократичної секції,

У серпні 1914 року, на початку Першої світової війни, був мобілізований до австрійської армії у 19-й полк Крайової оборони. Через рік потрапив у російський полон. Після Лютневої революції в Російській імперії Коновалець разом з галицькими старшинами провів широку пропагандистську роботу серед полонених українців.

У січні 1918 року після проведення реорганізації Коновальця обрано командиром Куреня Січових Стрільців. В 1918–1919 роках керував дивізією, корпусом і групою Січових Стрільців під час бойових операцій проти більшовицьких і денікінських військ.

23 травня 1938 року полковник Коновалець був убитий у Роттердамі Павлом Судоплатовим, генералом КДБ.

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Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький назвав червоно-чорний прапор втіленням ідеології українських націоналістів, які відповідальні за Волинську трагедію.

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