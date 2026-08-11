На родную землю возвращается «отец» украинских националистов: в Роттердаме эксгумировали останки Коновальца

Эксгумация останков Евгения Коновальца / © Офис президента Украины

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Украина начала перезахоронение председателя Организации украинских националистов (ОУН), члена и председателя Стрелкового Совета полковника Евгения Коновальца. В Роттердаме на кладбище Кросвейк провели эксгумацию его останков.

Об этом сообщает Офис президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил решать организационные вопросы команде Офиса главы государства, Министерству иностранных дел, Украинскому институту национальной памяти.

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В церемонии приняли участие: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов, представители украинской общины Нидерландов и «Пласта», Украинской стрелковой общины Канады и Украинского национального объединения Канады, а также

Прах Евгения Коновальца вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

По информации ОП, церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Коновалец — один из идеологов украинского национализма, полковник Армии УНР, командир Сечевых Стрельцов, член и председатель Стрелкового Совета. Он является основателем и первым председателем Организации украинских националистов (1929-1938).

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Родом из с. Зашков (ныне Жовковский район, Львовская область). Со студенческих лет вел активную общественно-политическую деятельность. Один из лидеров украинского студенческого движения. 1923 был избран в состав главной управы Украинского Студенческого Союза, где принадлежал к национально-демократической секции,

В августе 1914 года, в начале Первой мировой войны, был мобилизован в австрийскую армию в 19 полк Краевой обороны. Через год попал в русский плен. После Февральской революции в Российской империи Коновалец вместе с галицкими старшинами провел широкую пропагандистскую работу среди пленных украинцев.

В январе 1918 года после проведения реорганизации Коновальца избран командиром Куреня Сечевых Стрельцов. В 1918–1919 годах руководил дивизией, корпусом и группой Сечевых Стрельцов во время боевых операций против большевистских и деникинских войск.

23 мая 1938 года полковник Коновалец был убит в Роттердаме Павлом Судоплатовым, генералом КГБ.

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Напомним, польский президент Кароль Навроцкий назвал красно-черный флаг воплощением идеологии украинских националистов, ответственных за Волынскую трагедию.

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