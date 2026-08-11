Три тонны мертвой рыбы: в Киевской области объявили чрезвычайную ситуацию

Мор рыбы (иллюстративное фото)

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В Борщаговской громаде Киевской области зафиксировали экологическую чрезвычайную ситуацию из-за массовой гибели рыбы в водоемах. По предварительным подсчетам, погибло около трех тонн рыбы.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, накануне местные службы обнаружили массовый мор рыбы в одном из водоемов, а сегодня аналогичную ситуацию зафиксировали еще в двух.

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«По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения», – отметил Ткаченко.

В настоящее время эксперты устанавливают причины происшествия. Одна из предварительных версий – утечка сточных вод во время ремонтных работ на одном из объектов в Киеве.

«Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации», — сообщил глава КОГА.

На время проведения необходимых мероприятий доступ к водоемам был ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, ранее массовая гибель рыбы была обнаружена в реке Ирша в Радомышльской громаде вблизи города Малин Коростенского района Житомирской области. При осмотре водоема был подтвержден факт массовой гибели водных биоресурсов общим количеством 11 892 экземпляра.

Также мы сообщали, что из-за аномального потепления, изменения характера осадков и разрушения Каховского водохранилища уровень водного стока в реках Украины может упасть на 25%, подвергнув наибольшему риску южные и восточные области страны, отметил метеоролог Виталий Шпиг.

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