От веса до цвета лака: бывшая стюардесса МАУ раскрыла строгие правила для экипажа

Стюардесса (иллюстративное фото) / © Pexels

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Бывшая бортпроводница «Международных авиалиний Украины» рассказала, какие жесткие требования к внешности должны были соблюдать женщины-члены экипажа. Она работала в авиакомпании с 2012 по 2021 год и вспоминает, что внешний вид фактически был отдельной частью работы.

Об этом рассказывает Business Insider.

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По ее словам, уже при отборе кандидаток действовали строгие правила. Верхний возрастной предел для новых работниц составлял 27 лет, а во время медицинского осмотра проверяли наличие татуировок и шрамов.

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После трудоустройства требования касались почти всего: прически, макияжа, маникюра, украшений, формы и фигуры. При несоблюдении стандартов могли применяться дисциплинарные меры.

Каблуки, пучок и только определенный маникюр

Перед каждым рейсом экипаж проходил инструктаж, во время которого проверяли внешний вид.

В форму бортпроводниц входили темно-синяя юбка, блузка, жакет, телесные колготки, черные туфли на каблуке, галстук-бабочка и желтые кожаные перчатки.

Волосы должны быть аккуратно собраны, а украшения — максимально сдержанными. Разрешалось не больше двух простых колечек и маленькие серьги. В то же время часы были обязательным элементом, поскольку могли понадобиться во время чрезвычайных ситуаций.

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Маникюр также регламентировали: позволяли лишь нюдовые оттенки или классический френч, а сколы лака считали недопустимыми.

Макияж должен был быть аккуратным и заметным. Сама бортпроводница использовала тональный крем, румяна, тушь, средства для бровей, иногда подводку и алую помаду.

«Стройная фигура» требовала постоянных усилий

По словам женщины, от нее также ожидали, что она будет постоянно поддерживать стройную фигуру. Поэтому она следила за питанием, тренировалась дома и во время пересадок и избегала соленой пищи на борту.

Немало времени и денег уходило и на уход за кожей и ногтями. Если маникюр портился во время длительного рейса, она могла записаться к мастеру прямо в городе пересадки. Также во время путешествий посещала косметологов, чтобы восстановить кожу после сухого воздуха в салоне самолета.

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Оглядываясь назад, бывшая бортпроводница называет такие стандарты чрезмерными. В то же время, она отмечает, что правила в авиационной отрасли постепенно меняются.

Так, SkyUp Airlines в 2021 году позволила женщинам-членам экипажа носить брюки и кроссовки. Virgin Atlantic в 2022 году разрешила видимые татуировки, а Alaska Airlines в том же году отказалась от гендерных требований к форме бортпроводников.

Сама женщина покинула авиацию во время пандемии COVID-19, живет в Онтарио и работает журналисткой.

Напомним, потерянный багаж – одна из тех ситуаций, о которых никто не хочет думать перед отпуском. Однако авиакомпании не застрахованы от ошибок, а несколько дней без одежды, лекарств или необходимых вещей могут легко испортить долгожданное путешествие.

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