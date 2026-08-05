"Зомби-Анджелина Джоли" созналась, как на самом деле создала свой жуткий образ

"Зомби-Анджелина Джоли"

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Иранская инфлюенсерша Фатеме Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар и прозвищем «зомби-Анджелина Джоли», признала, что ее жуткий образ в социальных сетях был создан преимущественно с помощью цифровой обработки фотографий, а не десятков косметологических процедур, как она утверждала ранее.

Об этом сообщает Ladbible.

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Сахар Табар обрела мировую известность в 2017 году после публикации серии фотографий с неестественно худым лицом, резко увеличенными губами и заостренными чертами лица. Тогда она заявляла, что прошла около 50 косметических процедур, из-за чего ее стали называть «зомби-Анджелиной Джоли».

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Впрочем, как отмечает Ladbible, сама Хишванд впоследствии опровергла эти утверждения. В эфире иранского государственного телевидения, а также в интервью местному информационному агентству Rokna она пояснила, что большинство фотографий были результатом компьютерной обработки.

«То, что вы видели в Instagram, было компьютерными эффектами, которые я использовала для создания образа», — сказала она.

По словам Хишванд, ее целью было не подражать голливудской актрисе, а создать образ, похожий на персонажа мультфильма Тима Бертона «Труп невесты». Она также призналась, что с детства мечтала о популярности, а социальные сети показались ей самым простым путем к славе.

Погоня за популярностью закончилась арестом

Как сообщает Ladbible, в октябре 2019 года иранские власти арестовали инфлюенсершу. Ей предъявили ряд обвинений, среди которых «разврат на земле», «подстрекательство молодежи к аморальному поведению», «оскорбление святынь» и незаконное получение доходов.

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Суд приговорил ее к десяти годам лишения свободы, однако после 14 месяцев заключения Хишванд была освобождена под залог.

После освобождения она заявила, что больше не стремится к популярности и не планирует возобновлять активность в Instagram.

«Я уверена, что больше даже не буду устанавливать Instagram на свой телефон», — сказала она.

Правозащитники заявляли о давлении на блогершу

Ladbible отмечает, что появление Хишванд в эфире иранского государственного телевидения, где ее историю представили как пример того, к чему может привести стремление к популярности в социальных сетях, вызвало критику со стороны правозащитников.

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Как на самом деле выглядит Фатеме Хишванд, которую называли «зомби-Анджелиной Джоли» / © скриншот с видео

В частности, Центр по правам человека в Иране заявлял, что такие публичные заявления могли быть сделаны под давлением властей, и называл их «вынужденными показаниями».

Правозащитники также сообщали, что в 2020 году во время пребывания в тюрьме Хишванд заболела COVID-19 и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дальнейшая судьба инфлюенсера неизвестна

По данным Ladbible, после освобождения под залог Фатеме Хишванд практически исчезла из публичного пространства. Она прекратила активность в социальных сетях, а ее нынешнее местонахождение и дальнейшая судьба остаются неизвестными.

Напомним, на протяжении десятилетий считалось, что главным стандартом красоты является фигура «песочные часы», однако новое научное открытие заставляет по-новому взглянуть на мужские предпочтения.

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